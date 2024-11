Ruud van Nistelrooij reageert voor het eerst op noodgedwongen vertrek bij Manchester United

Ruud van Nistelrooij heeft voor het eerst gereageerd op zijn noodgedwongen vertrek bij Manchester United. Het 48-jarige clubicoon fungeerde na het ontslag van Erik ten Hag als interim-manager op Old Trafford, maar moest het veld ruimen na de komst van Rúben Amorim. De Portugees wil met zijn eigen staf werken, waardoor er geen ruimte meer was voor Van Nistelrooij.

“Aan iedereen bij Manchester United, in het bijzonder de backroom staff, de spelers en de fans. Ik wil jullie uit de grond van mijn hart bedanken voor jullie ongelofelijke inzet en steun”, steekt de oud-spits van wal op Instagram.

“Het was een voorrecht en een eer om de club te vertegenwoordigen als speler, coach en manager en ik zal altijd de herinneringen koesteren die we samen hebben gedeeld.”

“Manchester United zal altijd een speciaal plekje in mijn hart hebben en ik hoop dat er snel nog vele gloriedagen zullen volgen op Old Trafford, niet alleen omdat ik wil dat de club het goed doet, maar omdat jullie het allemaal verdienen. Het allerbeste en pas goed op jezelf. Ruud.”

Van Nistelrooij loodste Manchester United naar zeges op Leicester City (5-2 en 3-0) en PAOK Saloniki (2-0). Tussendoor werd thuis een punt gepakt tegen Chelsea: 1-1. The Red Devils namen maandag overigens niet alleen afscheid van Van Nistelrooij. Ook René Hake, Jelle ten Rouwelaar en Pieter Morel zijn vertrokken.

In beeld bij Burnley

De zeventigvoudig international van het Nederlands elftal leek deze zomer hard op weg naar Burnley, totdat Ten Hag hem benaderde om assistent-trainer te worden bij Manchester United. The Clarets gingen toen voor Scott Parker als opvolger van de naar Bayern München vertrokken Vincent Kompany.

Verschillende Engelse media meldden donderdag dat Van Nistelrooij in beeld is bij Burnley om diezelfde Parker mogelijk op te volgen. Met zijn prestaties als interim-manager van Manchester United heeft de Nederlander een goede indruk achtergelaten op de clubleiding van de nummer vier van de Championship, dat twijfels heeft over Parker. Er is nog geen contact geweest tussen Van Nistelrooij en the Clarets, maar hij zou in ieder geval op de radar staan.