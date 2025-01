Ruud van Nistelrooij moet vrezen voor mogelijk fatale straf bij Leicester City

Leicester City is als promovendus in de Premier League dit seizoen weinig verrassend een van de voornaamste degradatiekandidaten. De resultaten van the Foxes zijn er bovendien ook naar. Wat een met degradatie bedreigde ploeg allerminst kan gebruiken, is een puntenstraf, hetgeen precies is waar Leicester momenteel voor moet vrezen.

The Guardian weet namelijk dat de werkgever van Ruud van Nistelrooij mogelijk in strijd met de zogeheten Profitability and SustainabilityRules (PSR) heeft gehandeld. Die wetten schrijven voor dat een Premier League-club over een periode van drie jaar maximaal (omgerekend) 127 miljoen euro verlies mag draaien.

Mocht een club over die grens heengaan, is puntenaftrekking de zwaarste mogelijke sanctie. Aangezien Leicester de afgelopen twee jaar verlies leed, moest het zoals door de PSR voorgeschreven uiterlijk op oudejaarsavond nieuwe financiële documenten indienen.

Uiterlijk 13 januari krijgt de nummer negentien uit de Premier League te horen of het financieel gezond genoeg is en dus of er is voldaan aan de eisen. Mocht dat niet het geval zijn, wacht een puntenstraf, zoals eerder Nottingham Forest en Everton die kregen. Aangezien Leicester met veertien punten uit negentien wedstrijden in de onderste regionen bungelt, zou het een extra vervelende of zelfs fatale klap kunnen zijn.

Aan het begin van het lopende seizoen ontsnapte de stuntkampioen van 2015/16 al aan puntenaftrek. Destijds schond het dezelfde regels, maar na een juridische strijd met de eigen competitie werd deze straf ingetrokken.

Leicester hoopt dat de verkopen van Harvey Barnes (voor 46 miljoen euro naar Newcastle United), Timothy Castagne (18 miljoen, naar Fulham) en Enzo Maresca (12 miljoen, naar Chelsea) genoeg zijn om het overtreden van de regels te voorkomen, maar garanties bieden de deals allerminst.

The Foxes geven aan vertrouwen te hebben dat een nieuwe aanklacht vermeden kan worden, maar bronnen bij de Premier League melden aan The Guardian dat de club wat te verantwoorden heeft.