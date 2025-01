Ruud van Nistelrooij met Leicester City dieper in de problemen na zevende nederlaag op rij in Premier League

Leicester City heeft zaterdag voor de zevende keer op rij een Premier League-duel verloren. In eigen huis ging de ploeg van manager Ruud van Nistelrooij met 0-2 onderuit tegen Fulham. Leicester blijft daarvoor negentiende in de Premier League, terwijl Fulham naar plek negen klimt.

Bij zijn debuut als manager van Leicester wist Van Nistelrooij nog te winnen op 3 december: 3-1 tegen West Ham United. Daarna volgden zes nederlagen, één remise en slechts één zege: 6-2 in de FA Cup tegen Queens Park Rangers.

Tegen Fulham ging het zaterdag dus opnieuw mis. De openingstreffer viel vlak na rust. Harry Wilson gaf de bal met een soort omhaal voor, Sasa Lukic verlengde met het hoofd en Emile Smith Rowe kopte al vallend binnen: 0-1.

Halverwege de tweede helft tekende Adama Traoré voor de 0-2, door een voorzet in één keer in de lange hoek te plaatsen. Leicester was niet in staat om daar nog iets tegenin te brengen.