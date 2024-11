Ruud van Nistelrooij ligt op poleposition om bij oude club trainer te worden

Ruud van Nistelrooij kan aan de slag gaan bij Hamburger SV, zo weet de Duitse tak van Sky Sport zondagavond te melden. De bij Manchester United ontslagen assistent van Erik ten Hag kan in Duitsland aan de bak als hoofdtrainer.

Volgens de berichtgeving is Van Nistelrooij een van de kandidaten die HSV graag aan het roer wil hebben. De oud-spits heeft een verleden bij de club die zijn competitiewedstrijden momenteel speelt in de 2. Bundesliga.

De voormalig directeur voetbalzaken van HSV, Jonas Boldt, sprak eerder al met Van Nistelrooij over een eventuele stap naar de club. Uiteindelijk viel de keuze op de inmiddels ontslagen Steffen Baumgart.

Van Nistelrooij is niet de enige optie voor de huidige nummer acht van de 2. Bundesliga, want ook Lukas Kwasniok staat hoog op het verlanglijstje. De trainer van SC Paderborn lijkt echter moeilijk haalbaar, want hij beschikt nog over een contract tot medio 2026 en heeft geen afkoopclausule.

Verder wordt ook Torsten Lieberknecht in de gaten gehouden door de clubleiding van HSV. De bij Darmstadt 98 vertrokken trainer staat net als David Wagner, Bruno Labbadia en Friedhelm Funkel op het schaduwlijstje van de club uit Hamburg.

Uit de berichtgeving wordt niet duidelijk in hoeverre Van Nistelrooij zelf openstaat voor een stap naar HSV en of er al (vergevorderde) gesprekken gevoerd worden tussen de Nederlander en de club.

Eerder werd Van Nistelrooij ook genoemd als opvolger van Mark Robins, die bij Coventry City ontslagen werd. Inmiddels is daar de keuze echter gevallen op Frank Lampard.