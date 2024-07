Van Nistelrooij en Hake zijn aangekomen bij United, maar mogen nog niet trainen

Ruud van Nistelrooij en René Hake zijn aangekomen bij Manchester United, maar mogen nog niet naar de training

Ruud van Nistelrooij en René Hake zijn maandagochtend aangekomen op Carrington, het trainingscomplex van Manchester United. Het Nederlandse tweetal voegt zich bij de technische staf van Erik ten Hag op Old Trafford. Van Nistelrooij en Hake zullen alleen nog niet aanwezig zijn bij de training van maandag.

Dat komt omdat de assistent-trainers in afwachting zijn van hun visum. Alle andere formaliteiten zijn al afgerond, zo meldt Sky Sports. Het is daardoor slechts een kwestie van tijd voordat Van Nistelrooij en Hake ook op het trainingsveld van Manchester United kunnen staan.

Ten Hag is flink bezig met de invulling van zijn technische staf bij the Red Devils. De Nederlandse manager, die onlangs zijn contract verlengde tot medio 2026, gaat binnenkort ook Jelle ten Rouwelaar verwelkomen. Laatstgenoemde wordt de nieuwe keeperstrainer.

De oud-doelman was pas twee weken bezig bij Ajax, maar wordt voor 100.000 euro overgenomen van de Amsterdammers. Ten Rouwelaar gaat op Old Trafford naar verluidt het drievoudige verdienen van zijn salaris bij Ajax.

De komst van Van Nistelrooij en Hake betekent hoogstwaarschijnlijk dat Mitchell van der Gaag gaat vertrekken bij Manchester United, zo meldde The Athletic eerder. Laatstgenoemde is al sinds de zomer van 2022 de assistent van Ten Hag bij the Mancunians, maar ambieert een rol als hoofdtrainer. Met de komst van het Nederlandse tweetal is er ruimte voor Van der Gaag om zijn ambities elders waar te gaan maken.

Versterkingen onderweg

Ten Hag gaat waarschijnlijk niet alleen in de technische staf Nederlanders verwelkomen. De kans is namelijk heel groot dat zowel Joshua Zirkzee als Matthijs de Ligt deze zomer ook de overstap maakt naar de rode club uit Manchester. Zo is Zirkzee (23) persoonlijk al rond meten moet de club alleen nog zijn ontsnappingsclausule van veertig miljoen euro op tafel leggen.

Volgens Fabrizio Romano zijn de persoonlijke voorwaarden geen issue voor De Ligt, die alleen Manchester United in het vizier heeft. Zijn zaakwaarnemer Rafaela Pimenta praat momenteel alleen met vertegenwoordigers van de FA Cup-winnaar. Andere clubs zijn voorlopig niet in beeld bij de Nederlander.

Het is nu aan Manchester United en Bayern om op korte termijn tot een akkoord te komen. Volgens Florian Plettenberg van Sky Deutschland verlangt de Duitse grootmacht minimaal vijftig miljoen euro plus bonussen voor de verdediger die nog drie seizoenen vastligt in München.

