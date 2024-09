Ruud Gullit zwaar onder de indruk van één speler Nederlands elftal: 'Hij had wel drie assists kunnen hebben'

Ruud Gullit is bijzonder enthousiast over het spel van Joshua Zirkzee in Oranje, zo laat de oud-middenvelder weten bij het Ziggo Sport-programma Rondo. De aanvaller van Manchester United had volgens Gullit 'wel drie assists kunnen hebben' tegen Bosnië en Herzegovina zaterdag.

De enkelvoudig Ballon d'Or-winnaar zag Zirkzee al op vroege leeftijd in actie. "Toen ik hem voor het eerst zag bij Nederland Onder 17 dacht ik: die jongen staat altijd op het goede plekje. Hij wandelt even en dan kiest hij zijn momenten uit."

"Het is heerlijk als je een spits hebt die je kan aanspelen", beschrijft Gullit de kwaliteiten van Zirkzee, "en die niet bang is... Hij snapt het gewoon. Het is zó leuk om naar te kijken."

"Het is ook een verbindingsspeler. Hij kan goed passen, hij ziet het heel goed. Ik geloof dat hij wel drie assists had kunnen hebben."

"Zirkzee weet precies waar hij moet lopen", vervolgt Gullit zijn complimentenregen. "Hij doet niet overdreven en zorgt er gewoon voor dat hij elke keer in de verbinding tussen de linies staat. Dat is heel fijn."

"Ik denk ook dat daarom dat middenveld zo lekker speelde", redeneert de oud-international. "Want als Zirkzee zich terug laat zakken en hij speelt meteen op de derde man, dan krijg je een vloeiend Nederlands elftal."

Tegen Bosnië en Herzegovina (5-2 winst) maakte Zirkzee zijn basisdebuut in Oranje. Het leverde de centrumspits meteen een doelpunt en een assist op.