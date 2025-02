Ruud Gullit onthult: 'Ze snappen daar helemaal niets van het ontslag van Brian Priske'

Maandagmiddag maakte Feyenoord via de officiële kanalen melding van het ontslag van Brian Priske. De Deense oefenmeester werd wegens een gebrek aan chemie en tegenvallende resultaten de laan uitgestuurd. In Italië snapt men niets van het ontslag, weet Ruud Gullit.

Gullit beschouwt namens BeIn Sport voor op het duel tussen Feyenoord en AC Milan. De twee oud-werkgevers van Gullit nemen het woensdagavond om 21:00 uur tegen elkaar op in De Kuip.

De Rotterdamse ploeg doet dat zonder Priske. In plaats daarvan staat interim-coach Pascal Bosschaart langs de lijn namens de Stadionclub. Ondertussen gaat Feyenoord op zoek naar iemand voor de lange termijn.

In Italië snappen ze volgens Gullit helemaal niets van het ontslag van Priske. “De uitstekende reeks in de Champions League is ze ook daar niet ontgaan. Daarom snappen ze er niks van, ook omdat het zo kort voor deze wedstrijd is.”

De voormalig winnaar van de gouden bal snapt de scheve gezichten in Italië wel. “Als je de achtergronden niet kent is het ook wel een gek moment, en Feyenoord heeft het zeker in Europa goed gedaan.”

De inmiddels gepensioneerde controleur verwacht een zinderend duel in de Kuip. “Milan heeft de weg omhoog wel gevonden en spelen laatste tijd een stuk beter, maar Feyenoord kan in eigen huis van iedereen winnen.”

Ook gaat hij nog even in op de transfer van Santiago Gimenez. De Mexicaan verkaste deze winter voor 35 miljoen euro naar San Siro. “Gimenez is natuurlijk ook goed begonnen met een goal en een assist, ze zijn in Italië heel enthousiast over hem.”