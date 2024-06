Ruud Gullit noemt ideale vervolgstap voor ‘juiste aankoop’ Joshua Zirkzee

Ruud Gullit hoopt dat Joshua Zirkzee zijn carrière vervolgt bij AC Milan. Dat zegt de Nederlandse voetballegende in gesprek met Sky Italia. Gullit kent Zirkzee al langere tijd en was in het verleden zelf succesvol bij AC Milan. De Amsterdammer ziet een juiste match tussen zijn oude liefde en Zirkzee.

Zirkzee ligt bij Bologna nog tot medio 2026 vast, waardoor de Champions League-deelnemer hoog in de boom zit qua vraagprijs. Volgens Italiaanse media hoopt Bologna tussen de 50 en 60 miljoen euro te ontvangen voor de 23-jarige spits.

Transfermarkt schat de marktwaarde van Zirkzee momenteel op 40 miljoen euro. Milan en Juventus zijn momenteel het meest concreet voor de Schiedammer, die komende zomer graag de volgende stap zet in zijn carrière.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Als het aan Gullit ligt, doet Zirkzee dat in Milaan. “Ik hou van Zirkzee en ken hem al sinds hij met mijn zoon in de Onder 17 speelde. Hij is een spits met een neusje voor de goal en die vaak op het juiste moment op de juiste plaats staat. Het zou een juiste aankoop zijn voor Milan.”

Zirkzee speelde samen met Maxim Gullit in de jeugdelftallen van het Nederlands elftal. Waar de spits de clubs voor het uitkiezen heeft, zit Gullit Junior al bijna een jaar zonder club. De 23-jarige verdediger liep vorige zomer uit zijn contract bij SC Cambuur, waar hij nooit wist te imponeren.

Gullit zou er begrip voor kunnen opbrengen als Zirkzee voor een andere Italiaanse club kiest. “Ook de andere teams zijn sterk. Inter is sterk, Juventus komt terug, AS Roma… Milan kan niet meer domineren zoals voorheen. Vroeger waren er teams die domineerden, nu is dat lastiger.”

Zirkzee had afgelopen seizoen een groot aandeel in het succes van Bologna. In 37 officiële wedstrijden was de rechtspoot goed voor 12 doelpunten en 7 assists. De afgelopen maanden werd Zirkzee niet alleen gelinkt aan Italiaanse clubs. Ook Arsenal, Manchester United en Tottenham Hotspur zouden hem volgen.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties