Rutten is stellig: ‘Jij probeert het eruit te trekken, maar dat lukt niet’

Zondag, 28 mei 2023 om 14:43 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:35

Fred Rutten gaat voor de cruciale wedstrijd tegen AZ door op de voet die door Ruud van Nistelrooij is ingezet. De interim-trainer wijzigt niets aan zijn basiselftal ten opzichte van de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen en heeft daar naar eigen zeggen 'goede redenen' voor, zo vertelde hij bij ESPN. Dat betekent dat de blunderende André Ramalho ook gewoon weer van de partij is.

Rutten is een doorgewinterde trainer, maar noemt de wedstrijd van zondag 'een van de moeilijkste' in zijn loopbaan. "Omdat je in een heel kort tijdsbestek alle kopjes dezelfde kant op moet zien te krijgen. Dat is best lastig, maar ik denk dat dat gelukt is." Rutten zegt goede redenen te hebben om niet aan zijn elftal te sleutelen. "In de serie waar wij in zitten hebben we maar twee keer schade opgelopen. Vorige week hebben ze het weten op te brengen om er toch een gelijkspel uit te slepen. Dat geeft mij het gevoel dat zij het weer moeten doen."

Net als Van Nistelrooij vertrekt ook Rutten bij PSV. De assistent-trainer heeft eerder deze week tijdens de persconferentie aangegeven niet door te willen bij de Eindhovenaren. "Daar kom ik later wel op terug", zegt hij als hij gevraagd wordt naar de reden van het vertrek. Helemaal voorbij is het nog niet met de trainerscarrière van Rutten. "Ik ga niet stoppen. Ik heb gezegd dat ik stop bij PSV. In voetballand is niets voorspelbaar, maar ik heb niet de deur op slot gegooid dat de trainerscarrière ten einde is."

Rutten voerde na het vertrek van Van Nistelrooij gesprekken met de voltallige selectie. "Heb je nog apart gesproken met Simons?", vraagt Hélène Hendriks daarop. "Ik heb met iedereen een klein gesprekje gevoerd. Niet speciaal met Simons. Met iedereen wel", aldus de PSV-coach. "Welk gesprek bleef je het meest bij?", gaat Hendriks door. "Van alle spelers", aldus Rutten. Hendriks: "Ik kan niks met jou." Rutten: "Jij wil het eruit trekken, maar dat lukt niet."