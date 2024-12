Rúben Amorim reageert gevat op transferpraat Manchester United-aanvaller Marcus Rashford

Het is moeilijk te ontkennen dat de relatie tussen Marcus Rashford en Manchester United ietwat bekoeld is geraakt, maar wat trainer Rúben Amorim betreft hoeft het niet van een scheiding tussen beide partijen te komen. De jongen van de club sprak dinsdag uit klaar te zijn voor een nieuwe uitdaging, een dag later heeft zijn Portugese oefenmeester een gevatte reactie.

In gesprek met Sky Sports liet Rashford zich dinsdag uit over zijn toekomst. “Ik denk persoonlijk dat ik klaar ben voor een nieuwe uitdaging en een volgende stap. En als ik uiteindelijk vertrek, zal ik geen wrok koesteren.” Rashy, zoals de aanvaller liefkozend wordt genoemd door de United-aanhang, beaamt een vertrek via de spreekwoordelijke voordeur. "Je zult me nooit iets negatiefs horen zeggen over Manchester United. Dat is de persoon die ik ben. Als ik weet dat een situatie slecht is, ga ik het niet nog slechter maken. Ik heb gezien hoe andere spelers in het verleden zijn vertrokken en zo wil ik niet zijn. Ik blijf in m’n hart altijd een Red."

Ondanks zijn liefde voor de club, sprak Rashford wel degelijk een voorzichtige vertrekwens uit. Bovendien verscheen vorige week in de Britse media het verhaal dat United openstaat voor een vertrek van de uit vorm geraakte aanvaller. Amorim acht het woensdag nodig zijn licht te schijnen op de situatie omtrent de aanvaller die hij afgelopen weekeinde samen met Alejandro Garnacho buiten de selectie voor de gewonnen Manchester Derby (1-2) hield.

"Ik denk dat het goed is (dat Rashford een nieuwe uitdaging zoekt, red.)", wordt de opvolger van Erik ten Hag door Manchester Evenings News geciteerd tijdens een persconferentie. "We hebben hier bij United een nieuwe uitdaging. Het is geen makkelijke, wat mij betreft is het de grootste uitdaging in het voetbal, want we zitten als een van de grootste clubs ter wereld in een moeilijke situatie."

"Het is echt een nieuwe uitdaging en het is de grootste die er is. Ik hoop dat al mijn spelers er klaar voor zijn", richt Amorim zich tot zijn selectie, alvorens hij aangeeft nog niet met Rashford over zijn transferuitspraken te hebben gesproken. "Het interview was gisteren en de jongens hadden een dag vrij van me gekregen. Hij is onze speler en hij is klaar voor de volgende wedstrijd."

"Ik wil gewoon winnen en het team beter maken en wij zijn beter mét Rashford", steekt Amorim zijn bekritiseerde pupil een hart onder de riem. "We gaan verschillende dingen proberen om Marcus op zijn oude niveau te krijgen. Vanzelfsprekend vind ik het fijn als hij blijft. We hebben grote talenten nodig en hij is een groot talent."

De keuzeheer liet niet het achterste van zijn tong zien en hield nog even voor zich of Rashford en Garnacho donderdag weer onderdeel zijn van de wedstrijdselectie van United. Om 21:00 uur gaan the Red Devils die dag op bezoek bij Tottenham Hotspur in het teken van de kwartfinale van de EFL Cup.