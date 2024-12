Rúben Amorim gunt Joshua Zirkzee eerste basisplaats in Premier League sinds september bij Manchester United

Joshua Zirkzee mag voor het eerst sinds september weer aan de aftrap verschijnen in de Premier League. Toen werd Manchester United in eigen huis verslagen met 0-3 door Tottenham Hotspur. Ook Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui krijgen het vertrouwen van Rúben Amorim tegen Everton.

Manchester United wist donderdag zijn eerste zege onder nieuwbakken trainer Amorim te pakken. In eigen huis wonnen the Red Devils na een moeizame wedstrijd van FK Bodø/Glimt in de Europa League: 3-2

Amorim kiest ten opzichte van dat duel voor een aantal wijzigingen in de opstelling tegen Everton. Zo start Zirkzee in plaats van Rasmus Hojlund in de spits. De Deen is volgens de Portugese trainer niet fit genoeg om te starten.

Achterin kiest Amorim voor een driemansverdediging bestaand uit voormalig-Ajacieden Mazraoui, De Ligt en Lisandro Martínez. Amad Diallo en Diogo Dalot staan weer opgesteld als wingbacks.

Op het middenveld krijgt Kobbie Mainoo voor het eerst een basisplaats van Amorim. Hij wordt geflankeerd door Casemiro. Marcus Rashford, Zirkzee en Bruno Fernandes completeerden het elftal. Manchester United en Everton trappen af om 14.30 op Old Trafford.

Opstelling Manchester United: Onana; Mazraoui, De Ligt, Martínez; Diallo, Casemiro, Mainoo, Dalot; Rashford, Zirkzee, Fernandes

Opstelling Everton: Pickford; Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Gueye, Doucouré, Lindstrom; McNeil, Beto, Ndiaye