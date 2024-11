Royston Drenthe: ‘Farioli heeft hem getriggerd door hem op de bank te zetten’

Royston Drenthe denkt dat Francesco Farioli Mika Godts geprikkeld heeft door hem tegen PSV op de bank te laten beginnen, zo stelt hij op het YouTube-kanaal van Andy van der Meijde. Andy zelf vindt in de nabeschouwing dat de Belg een geweldige invalbeurt had.

Mika Godts begon verrassend genoeg op de bank in de topper tegen PSV. Farioli besloot om Bertrand Traoré weer op te stellen en verhuisde Chuba Akpom naar de linkerflank.

Godts moest het uiteindelijk doen met een invalbeurt van een half uur, maar maakte wel veel indruk. Van der Meijde is lovend over de invalbeurt van Godts. “Het was niet normaal hoe hij inviel.”

Drenthe denkt dat de keuze van Farioli een goede prikkel is voor de jonge Belg. “Ik denk dat Farioli hem heeft getriggerd door hem op de bank te zetten. Geloof me, die jonge gasten willen geen enkele wedstrijd missen”.

“Farioli weet wat hij kan brengen als hij in de zestigste of zeventigste minuut erin komt. Je zag Mika invallen met het idee: trainer, dit ga je me niet nog een keer flikken”, aldus de oud-voetballer.

André Ooijer is ook aanwezig in de uitzending en sluit zich aan bij de woorden van Drenthe. “Hij triggert iedereen, ook Brobbey. Iedereen kan ernaast komen te staan, dus iedereen moet goed trainen.”