Royal Antwerp neemt dankzij Chery, Kerk én Janssen revanche op Union Sint-Gillis

Royal Antwerp heeft zich geplaatst voor de halve finale van de Croky Cup. De ploeg van trainer Jonas De Roeck was op de Bosuil met liefst 5-1 te sterk voor Union Sint-Gillis. Tjaronn Chery nam twee treffers voor zijn rekening, terwijl de overige goals op naam kwamen van Vincent Janssen, Gyrano Kerk en Dennis Praet. Antwerp neemt het in de halve finale op tegen Anderlecht of het Beerschot van trainer Dirk Kuijt.

Bijzonderheden:

Antwerp pakte vijf minuten voor rust de leiding. Kerk werd de diepte ingestuurd en bezorgde de bal bij Chery, die bij de tweede paal afwerkte: 1-0.

Vlak na rust verdubbelde the Great Old zijn voorsprong. Olivier Deman werd in de zestien onderuitgehaald door Ross Sykes en kreeg een strafschop mee. Chery pakte zijn verantwoordelijkheid en schoof de 2-0 tegen de touwen.

Union, dat vorig seizoen de bekerfinale won ten koste van Antwerp (1-0), maakte het weer spannend via een treffer van Noah Sadiki. De Congolees nam de bal heerlijk op zijn slof en verkleinde de marge zo naar één.

Toch zou Antwerp in het slot weglopen bij Union. Praet legde de bal met zijn borst klaar voor Janssen, die daarop een sprint inzette. De voormalig Oranje-international was iedereen te slim af en werkte knap af: 3-1.

Vlak voor tijd maakte Kerk een einde aan alle illusies. De voormalig FC Utrecht-aanvaller stond op precies de juiste plek om een pass van Praet tot assist te promoveren: 4-1. Op aangeven van Kobe Corbanie maakte Praet zelf ook nog een treffer, door al vallend raak te koppen.