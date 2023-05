Royal Antwerp gaat ten onder in Brugge en gooit koppositie te grabbel

Zondag, 21 mei 2023 om 15:22 • Bart DHanis • Laatste update: 15:34

Royal Antwerp heeft zondagmiddag averij opgelopen in de strijd om het kampioenschap in België. Waar de ploeg van trainer Mark van Bommel vorige week nog op de valreep won van Club Brugge (3-2), werd het deze keer met 2-0 verslagen door de Bruggenaren. Casper Nielsen nam beide doelpunten voor zijn rekening. Antwerp heeft de koppositie in de kampioenspoule met het verlies te grabbel gegooid: mocht Union Sint-Gillis zondagavond winnen van KRC Genk, zijn zij de nieuwe koploper.

In een tamme eerste helft kreeg Brugge de eerste grote kans van de wedstrijd. In de twaalfde minuut kwam Mats Rits oog in oog te staan met doelman Jean Butez, die de poging van de Belgische middenvelder kon keren. Met een kleine dertig minuten op de klok werd de uitploeg voor het eerst gevaarlijk. Calvin Stengs gaf de bal in het zestienmetergebied aan Vincent Janssen. Zijn vizier stond niet op scherp en hij schoot de bal over het doel van Simon Mignolet.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Al vrij snel in de tweede helft brak Brugge de ban. Nielsen stond slechts koud in het veld en maakte meteen het verschil. Nederlander Bjorn Meijer legde de bal goed terug, waarna de invaller hem hard in de linkerbovenhoek knalde: 1-0. Luttele minuten later verdubbelde de Deen de score. De middenvelder kreeg een diepe bal van Romeo Vermant en schoof hem beheerst in de linkerbenedenhoek: 2-0.

Na het tweede doelpunt van Nielsen drong Antwerp aan op de aansluitingstreffer, maar een echt grote kans werd er niet meer gecreëerd door de manschappen van Van Bommel. Door de verliespartij van Antwerp kan Sint-Gillis de nieuwe koploper worden in de kampioenspoule. Er zal dan wel eerst gewonnen moeten worden van KRC Genk. Daarna staan er nog twee duels op het programma. Brugge blijft, ondanks de overwinning, vierde.