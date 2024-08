Steven Berghuis is niet van plan om deze zomer te vertrekken bij Ajax, zo vertelde hij woensdag tijdens de persconferentie in aanloop naar het Europa League-duel met Panathinaikos. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler verzekert dat hij ook na het sluiten van de transferwindow in de Johan Cruijff ArenA speelt.

Clubwatcher Mike Verweij vroeg Berghuis hoe zeker hij is dat hij na 2 september, als de transferwindow is gesloten, nog speler is van Ajax. De linkspoot hoefde daar niet lang over na te denken.

"Ik weet zeker dat ik hier na 2 september nog speel", aldus Berghuis. "Ik heb eind vorig seizoen met Alex Kroes (technisch directeur, red.) gesproken over mijn contractsituatie. Ik denk dat die gesprekken in september weer worden opgepakt."

"Je gaat sowieso geen transfer maken?", vraagt Verweij ter bevestiging. "Nee", antwoordt Berghuis. "Dus voor mij is deze transferperiode heel rustig, omdat ik weet waar ik ben. Daarna gaan we kijken hoe of wat."

Berghuis heeft nog een contract voor tien maanden, wat betekent dat Ajax nu nog niets aan hem kan verdienen. Het is niet bekend of club en speler openstaan voor een nieuw contract. Berghuis heeft volgens Transfermarkt een geschatte marktwaarde van 6 miljoen euro.

Afgelopen seizoen werd de 46-voudig Oranje-international veelvuldig gelinkt aan een transfer naar Turkije, waar onder meer Besiktas in de markt zou zijn voor zijn diensten. Heel concreet werd dat echter nooit.

Bij de club uit Istanboel kon Berghuis herenigd worden met Giovanni van Bronckhorst, die sinds deze zomer de scepter zwaait bij Besiktas. Het tweetal werkte eerder succesvol samen bij Feyenoord door in 2017 landskampioen van Nederland te worden.