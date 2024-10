Politiechef waarschuwt voor consequenties als het wéér misgaat bij Feyenoord-Ajax

Politiechef Fred Westerbeke van de Rotterdamse politie sluit in gesprek met Rijnmond niet uit dat De Klassieker in de toekomst zonder publiek zal worden afgewerkt. Eén en ander hangt ervan af of de spelersbus van Ajax woensdag zonder problemen arriveert bij De Kuip voor de uitwedstrijd tegen Feyenoord. De Eredivisie-kraker in Rotterdam begint om 18:00.

Mocht de spelersbus vanuit Amsterdam niet veilig aankomen bij De Kuip, dan kan het zo zijn dat Feyenoord-Ajax voortaan zonder toeschouwers wordt gespeeld. De laatste vijftien jaar zijn er al geen uitsupporters welkom bij de Klassiekers in Amsterdam en Rotterdam, vanwege ongeregeldheden in het verleden.

De aankomst van de Ajax-bus is altijd een beladen moment. In het verleden hebben Feyenoord-supporters vuurwerk afgeschoten op de spelersbus van de rivaal, terwijl er ook andere betreurenswaardige incidenten hebben plaatsgevonden op het moment dat de spelers van Ajax bij De Kuip arriveerden.

Voormalig burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb sprak zich in april al openlijk uit over een Klassieker zonder publiek. De bestuurder verwees daarbij naar de enorme politie-inzet die altijd nodig is om de veiligheid van de spelers en stafleden van Ajax bij aankomst en vertrek uit Rotterdam-Zuid te garanderen.

Rondom De Klassieker worden altijd diverse wegen rondom De Kuip afgesloten en krijgt de spelersbus van Ajax begeleiding van een politiemotor. Ook is er altijd een politiehelikopter ter plaatse om de situatie vanuit de lucht in de gaten te houden.

Feyenoord en Ajax zouden elkaar eigenlijk al op 1 september treffen. De Klassieker werd echter uitgesteld vanwege de diverse politiestakingen in Nederland van bijna twee maanden geleden.

Aboutaleb zette een streep door het topduel omdat de oud-burgemeester onder meer de veiligheid van de spelers niet kon garanderen. De Klassieker werd uiteindelijk vastgesteld voor 30 oktober, met 18:00 als aanvangstijdstip.