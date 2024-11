Rondo: 'Heel pijnlijk, maar Feyenoord moet in januari een nieuwe voor die plek kopen'

Marco van Basten en Ronald Waterreus vinden dat Feyenoord spoedig de transfermarkt op moet. De analisten van Rondo denken dat de Rotterdammers alleen op die manier het huidige keepersprobleem kunnen oplossen. "Ik zou ze allebei wegdoen", zegt Van Basten in de talkshow van Ziggo Sport.

Justin Bijlow keert dinsdag terug in de wedstrijdselectie van Feyenoord, maar de verwachting is dat Timon Wellenreuther onder de lat staat in de Champions League-kraker tegen Manchester City.

Van Basten zou toch voor Bijlow kiezen. "De beste keeper is Bijlow. Die zou ik nu opstellen."

Toch zou Van Basten de transfermarkt opgaan. "Aan het eind van het seizoen zou ik ze allebei wegdoen. De ene is niet goed genoeg, zo is gebleken, en de andere is te veel geblesseerd, is ook gebleken. Bijlow kan het nu laten zien, en als het niet gebeurt, moet Feyenoord twee nieuwe keepers hebben. Het is te lang een gedoe. Je bent als keeper fit of niet fit, klaar."

Waterreus is het met Van Basten eens dat er een ingreep nodig is bij Feyenoord. "Ik vind zelfs dat ze in de winterstop een nieuwe keeper moeten halen. Dit gaat gewoon niet. Ze hebben iemand nodig die de druk aankan om op die positie te spelen. Ze zullen niet het geld hebben om twee keepers te halen, en Wellenreuther kan ook best terug in zijn rol als tweede keeper, maar ik zou wel één nieuwe keeper halen."

Waterreus leeft mee met Bijlow. "Ik vind dat best wel pijnlijk, want het is met Bijlow ook wel een tragisch verhaal aan het worden. Het is een relatief jonge keeper die door ons min of meer wordt afgeschreven, van: 'Het is altijd wat.' Het is nog maar drie jaar geleden dat we dachten dat hij de eerste keeper van Oranje voor de komende tien jaar zou worden..."

Waterreus vindt dat Wellenreuther in ieder geval definitief door de mand is gevallen. "Het is gewoon een groot verschil of je een goede stand-in bent of daadwerkelijk de eerste keeper bij een topclub moet zijn. Wellenreuther heeft bewezen een goede stand-in te zijn."

Afgelopen zomer werd Wellenreuther de vaste eerste doelman van Feyenoord. Daarna werden zijn prestaties in rap tempo minder. Enkele weken geleden werd Bijlow door Brian Priske aangewezen als nieuwe eerste doelman, maar Bijlow raakte snel daarna opnieuw geblesseerd, waardoor Wellenreuther toch weer speelminuten maakt.

"Eerste keeper zijn bij een grote club die elke wedstrijd moet winnen omdat je om titels speelt, dat is iets waarmee je moet kunnen omgaan", aldus Waterreus. "Het is voor Wellenreuther extra lastig omdat hij een volksjongen van de club achter zich heeft. Dat is een bepaald soort druk waarmee je moet kunnen omgaan. Eerste keeper bij Feyenoord is voor hem een maatje te groot."