Ronald Waterreus werd getroffen door hartinfarct: ‘Het gaat nu goed met me’

Ronald Waterreus is tien dagen geleden getroffen door een hartinfarct, zo maakte de oud-doelman van onder meer PSV bekend in de Skiete Willy Podcast. "Het is iets wat je nooit meer vergeet... Maar het gaat nu goed met me."

"Ik ben tien dagen geleden, vorige week maandag, een stukje gaan fietsen op mijn gravel bike, wat ik de laatste tijd regelmatig doe, en waar ik me ook heel goed bij voel", blikt Waterreus terug. "Gedurende die tocht heb ik een hartinfarct gekregen. Ik voelde wat pijn in mijn onderarm en kreeg een onbestendig gevoel op mijn borst."

"Dus ik ben terug naar huis gefietst, want ik was eigenlijk al op de terugweg. Ironisch genoeg heb ik op de terugweg met losse handen gefietst en een beetje zitten rekken, omdat ik dacht dat ik een spiertje klem had zitten."

"Ik kwam thuis en bleef me onbestendig voelen. Lia, de werkster, was hier en zij adviseerde mij om de huisarts te bellen. Dat heb ik gedaan en the rest is history. Een uur later lag ik op een operatietafel in een ziekenhuis in Den Bosch."

"Ik had geen seconde de indruk dat er iets fout ging. Ik was gewoon in goede handen. De man in de ambulance keek me heel indringend aan en zei: 'U heeft een infarct gehad.' 'Oké, dan weten we tenminste wat er gebeurd is'", reageerde Waterreus bijzonder nuchter.

"In de ambulance werd het ook wel even spannend. In die zin dat ik me zo voelde dat als ik niet eerder de huisarts had gebeld, en de ambulance er niet al was geweest, ik meteen 112 had gebeld." Er werden uiteindelijk twee stents geplaatst. "Langzaam maar zeker mag ik alles weer doen."

"Volgende week heb ik een fietstest. Als de uitslag niet goed is, moeten we daar nog wel even serieus naar kijken. De komende tijd zal het betekenen dat ik minder alcohol ga drinken en dat het in ieder geval bij één glas blijft. Het is het enige wat ik kan bedenken. Het zou erfelijk kunnen zijn, maar daar wijst niet veel op. Het is iets wat je nooit meer vergeet... Maar het gaat nu goed met me."

Waterreus is uiterst lovend over de zorgverleners die heb hebben geholpen. "Ik begrijp best dat we luisteraars hebben die minder positief over de zorg zijn, maar wat ik vorige week heb meegemaakt... Die mensen verdienen allemaal een kist wijn, een bos bloemen, verzin eens wat. Fe-no-me-naal."