Ronald Koeman over vertrek Virgil van Dijk bij Nederlands elftal: ‘Hij was iets te snel met antwoorden’

Ronald Koeman is zondag tijdens de persconferentie in aanloop naar het Nations League-duel met Duitsland ingegaan op de situatie van Virgil van Dijk. Volgens de bondscoach was de aanvoerder van het Nederlands elftal ‘iets te snel met antwoorden dat hij zou blijven’.

Van Dijk reageerde na afloop van de wedstrijd tegen Hongarije (1-1) dat hij, ondanks zijn rode kaart en dus schorsing, bij de groep zou blijven. “Ik blijf er natuurlijk gewoon bij. Het gaat erom dat ik persoonlijk goed herstel, maar er ook voor de groep ben”, zei de mandekker toen tegenover de NOS.

“Hij was iets te snel met antwoorden dat hij zou blijven”, lacht Koeman op de persconferentie. “Op zich is dat een prima instelling, maar als je kijkt naar de hoeveelheid wedstrijden die spelers tegenwoordig moeten afwerken, is het logisch dat je hem naar huis stuurt.”

“Daar hebben we daarna over gesproken en daar een beslissing over genomen”, neemt Koeman de twijfel weg dat Van Dijk zelf het besluit zou hebben genomen om het trainingskamp te verlaten.

Van Dijk heeft bij zijn club Liverpool een loodzwaar programma voor de boeg. Komend weekend komt de ploeg van trainer Arne Slot in actie tegen Chelsea, waarna het in de Champions League op bezoek gaat bij RB Leipzig. Vervolgens treft Liverpool deze maand ook nog Arsenal en Brighton & Hove Albion.

Cody Gakpo, eveneens aanwezig op de persconferentie, laat weten dat er nu andere spelers op moeten staan en in de leidersrol zullen moeten kruipen. “Iedereen weet wat voor impact hij (Van Dijk, red.) heeft op de groep, op het elftal en op de tegenstander. Het is een groot gemis.”

“Virgil is een exceptionele speler”, gaat zijn ploeggenoot bij Liverpool verder. “Maar goed, we zijn nu verplicht om hem te vervangen. Er zijn ook een aantal andere hele goede spelers die dat ook zouden kunnen.”