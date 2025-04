Ronald Koeman ontvangt open sollicitatie: 'Ik hoop mee te kunnen gaan naar het WK'

Ezechiel Banzuzi zet flinke stappen in zijn nog prille loopbaan. De middenvelder (20) van OH Leuven vertrekt binnenkort voor zestien miljoen euro naar RB Leipzig. Banzuzi is ambitieus en ziet het Nederlands elftal als stip aan de horizon.

De middenvelder van Jong Oranje toont zijn ambities in gesprek met Het Nieuwsblad en geeft duidelijk aan wanneer hij volwaardig international wil zijn. ''Volgend jaar. Ik hoop om mee te kunnen gaan naar het WK'', hoopt Banzuzi op een uitnodiging van bondscoach Ronald Koeman en op deelname aan de eindronde van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Banzuzi is zeer bewust bezig met het uitstippelen van zijn carrière. ''Honderd procent. Mijn eerste keuze vóór deze stap was sowieso Bundesliga en nu RB Leipzig omdat het een ploeg is die al veel spelers naar grote clubs heeft gebracht.''

''Ze hebben ook een goed plan voor mij: ze willen dat ik een van de beste middenvelders van Duitsland word'', aldus de jeugdinternational, die een vijfjarig contract tekende in Leipzig. ''

Banzuzi leek enkele maanden geleden nog op weg naar de Franse Ligue 1. ''Ik had een akkoord met een club. AS Monaco, als jullie dat willen weten. Maar heel plotseling ging dat niet door omdat OH Leuven me wilde houden voor de degradatiestrijd. Ook toen West Ham kwam.''

''Ik wilde die overstap heel graag maken, maar ik ben wel een persoon die alles snel verwerkt. Ik zit niet lang met dat soort dingen, ik weet dat het goed komt'', aldus de nuchtere middenvelder in Belgische dienst.

Banzuzi merkt al enige tijd dat hij klaar is voor een stap hogerop. ''Hoe moet je dat verwoorden. Ja, je merkt gewoon tijdens de training of het makkelijk gaat of niet.''