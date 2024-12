Ronald Koeman maakt afspraak: ‘Ik ben in nood oproepbaar voor het Nederlands elftal’

Marten de Roon is niet van plan om te bedanken voor het Nederlands elftal, indien bondscoach Ronald Koeman hem weer oproept. Dat zegt de 33-jarige middenvelder van Atalanta in een eindejaarsinterview met de NOS.

De 42-voudig international kende een uitstekend 2024 bij Atalanta. De Roon verlengde zijn contract in Bergamo en wist met zijn team beslag te leggen op de Europa League.

Als international was het een moeilijk jaar voor de Zwijndrechter. De Roon moest het EK laten schieten wegens een blessure en kreeg in augustus te horen dat Koeman hem niet meer nodig acht bij Oranje.

“We hebben via FaceTime een goed gesprek gehad. Het was een gesprek tussen mensen die elkaar begrepen. De uitleg was niet gek. Over twee jaar is het WK. Dan ben ik niet meer de jongste”, concludeert De Roon.

De Roon is nog altijd van grote waarde bij zijn club Atalanta, maar lijkt uitgespeeld in het Nederlands elftal. “Hij gaat verder met jongere jongens. Het heeft niet met mijn niveau te maken. Ik twijfel er niet aan dat ik nog het niveau heb om in Oranje te spelen. Maar hoe het over twee jaar is, weet ik niet. Dus ik snap het.”

De Roon laat de deur op een kier. “Ik heb Koeman bedankt voor de mooie jaren. Zijn vertrouwen heeft mij ontzettend geholpen in mijn carrière. We hebben afgesproken dat ik in nood oproepbaar ben.”

In 2016 liet Danny Blind de destijds 25-jarige De Roon debuteren in het Nederlands elftal. De ervaren controleur kwam in actie op twee verschillende eindtoernooien.