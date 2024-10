Ronald Koeman kritisch op international Nederlands elftal: ‘Hij had het heel moeilijk en leed onnodig balverlies’

Bondscoach Ronald Koeman was na afloop van Hongarije - Nederland (1-1) kritisch op Joshua Zirkzee. De spits van het Nederlands elftal wist geen potten te breken in het Nations League-duel en had het volgens Koeman ‘heel moeilijk’.

Het was van tevoren één van de belangrijkste vragen: met wie zou Nederland in de spits starten tegen Hongarije, Zirkzee of Brian Brobbey? Het werd uiteindelijk Zirkzee.

De spits van Manchester United was echter niet in staat om belangrijk te zijn voor Oranje. Een kwartier voor tijd werd hij vervangen door Brobbey.

“Joshua had het heel moeilijk”, aldus Koeman op de persconferentie na de wedstrijd. “Er was veel drukte om hem heen. Een aantal keren vond ik ook dat hij onnodig balverlies leed.”

“Logisch ook hoor, want iedereen had het lastig”, ging de bondscoach verder. “Soms konden we hem ook sneller zoeken en vinden. Maar hij had zelf ook een aantal keren sneller over kunnen komen. De tweede helft was het wat beter. Bovenal was het heel moeizaam.”

Komende maandag, tegen Duitsland, moet Nederland het zonder Virgil van Dijk stellen. De aanvoerder kreeg tegen Hongarije in een tijdsbestek van enkele minuten twee keer geel en is derhalve geschorst voor de volgende interland.

“Juist nu krijgen we de mogelijkheid om Micky van de Ven centraal te testen. Als ik daarvoor kies, zal Jorrel Hato of Ian Maatsen linksback spelen”, kondigde Koeman alvast aan.