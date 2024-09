Ronald Koeman is zeer complimenteus over zeker één speler van Nederlands elftal

Ronald Koeman kijkt met een goed gevoel terug op het 2-2 gelijkspel tegen Duitsland. De bondscoach zag in het Nations League-duel onder meer Brian Brobbey uitblinken, terwijl Matthijs de Ligt juist ‘in bescherming’ genomen moest worden.

Het Nederlands elftal hield dinsdagavond een punt over aan de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Een aantrekkelijk duel in de Johan Cruijff ArenA eindigde in 2-2. Daardoor blijft Oranje voorlopig op plek twee staan in de groep, met evenveel punten als Duitsland, maar een minder doelsaldo.

“Het gevoel is positief na deze wedstrijd”, zo begint Koeman na afloop in gesprek met verslaggever Jeroen Stekelenburg voor de camera van de NOS. “Als je achter komt tegen Duitsland, dan weet je dat het moeilijk wordt.”

“Ik gaf Bart Verbruggen inderdaad een compliment. Hier hebben we op getraind. Een vallende bal spelen op een sterke spits, zoals Brobbey, en daarna met lopende mensen eromheen doorspelen. Je kan niet beter een doelpunt voorbereiden dan dit.”

Verder is de bondscoach ook zeer complimenteus richting Brobbey. “Niet alleen in de eerste twee minuten, maar ook in de periode erna toonde hij zijn waarde. Ik vond dat hij het erg deed, want ook de tweede goal kwam van hem. Ik ben supertevreden over Brian vanavond.”

“Het is fijn dat we nu met Zirkzee en Brobbey twee spitsen hebben die het Nederlands elftal aankunnen. In het verleden hebben we soms, mede door blessures, wel moeten zoeken naar een spits.”

Tot slot gaat Koeman kort in op zijn besluit om De Ligt, die bij de 1-1 opzichtig in de fout ging, al in de rust te wisselen. “Hij zit in een periode dat deze ballen ook direct worden afgestraft. Ik heb geen enkele twijfel gehad om hem op te stellen. Maar ik heb in de rust besloten hem in bescherming te nemen, want anders zou hij de rest van de wedstrijd nog aan die fout moeten denken”, aldus Koeman.