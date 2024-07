Ronald Koeman is trots op ‘geweldige groep spelers’ van het Nederlands elftal

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Ronald Koeman, die een dag na de uitschakeling op EURO 2024 een speciaal dankwoord heeft voor de supporters van het Nederlands elftal.

Koeman had gehoopt op een EK-finale tegen Spanje, waar hij jarenlang speelde namens FC Barcelona. Het mocht helaas niet zo zijn. Engeland tekende woensdagavond in de persoon van Ollie Watkins in de slotminuut voor de 1-2, waardoor de Nederlandse hoop op de Europese titel in rook opging.

De verliezende bondscoach heeft er een nachtje over geslapen en komt donderdag via Instagram met een terugblik op de afgelopen weken. "Ons avontuur is gisteravond in de halve finale pijnlijk tot een einde gekomen, in een wedstrijd waarin door ons team alles is gegeven."

"Ik ben trots op deze geweldige groep spelers en staf, die met enorme toewijding met elkaar aan de slag is gegaan. Ook de support van alle Oranje-fans was ongeëvenaard en overweldigend: waar we ook kwamen, zij kleurden de speelsteden oranje. Ik wil iedereen bedanken voor deze mooie reis, we hebben laten zien wie we zijn en Nederland weer op de kaart gezet", aldus de dankbare Koeman.

Koeman heeft bij de KNVB een contract tot medio 2026 en lijkt ondanks de uitschakeling op het EK aan te blijven bij het Nederlands elftal. Oranje begint over twee maanden aan de Nations League. Bosnië en Herzegovina (7 september) en Duitsland (10 september) zijn de eerste tegenstanders van Nederland.

