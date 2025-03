Ronald Koeman geeft de exacte reden waarom Sem Steijn niet bij het Nederlands elftal zit

Ronald Koeman moest in Studio Voetbal van de NOS verklaren waarom hij Sem Steijn niet heeft opgeroepen bij het Nederlands Elftal. De middenvelder van FC Twente maakte al twintig doelpunten dit seizoen, maar werd niet beloond door de bondscoach.

Presentator Sjoerd van Ramshorst vroeg Koeman zondagavond of het een moeilijke keuze was om Steijn te negeren. “We hebben erover nagedacht en we hebben hem ook bekeken in een aantal wedstrijden”, begint Koeman zijn betoog.

“Maar het heeft ook te maken met concurrentie”, gaat de bondscoach van het Nederlands elftal verder. “Hij heeft meerdere grote kwaliteiten, met name in de zestien, het afmaken.”

“Ik wist dat ik deze vraag ging krijgen dus ik heb vanmiddag eens even extra op hem gelet”, gaat Koeman verder. “Als Twente de bal heeft speelt hij heel diep, eigenlijk als een soort tweede spits.”

“Als er dan een voorzet komt dan zakt hij heel slim uit. Het is een speler die zeker interessant is voor ons, maar voor nu hebben Justin Kluivert, Xavi Simons en Teun Koopmeiners nog een streepje voor”, besluit de bondscoach van Oranje.

Koeman gaat vervolgens nog in op een vraag van Arno Vermeulen welke talenten er door de staf in de gaten gehouden worden. Daarbij worden de namen van Wouter Goes, Rome-Jayden Owusu-Oduro, Youri Baas, Jorrel Hato en Emanuel Emegha genoemd.

“Hato zit er natuurlijk al vast bij, hij heeft zich echt heel erg sterk ontwikkeld dit seizoen”, spreekt de voormalig verdediger lovend over de negentienjarige speler van Ajax.