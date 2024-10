Ronald Koeman geeft duidelijk aan wat Memphis Depay moet doen om terug te keren in Nederlands elftal

Ronald Koeman heeft niet overwogen om Frenkie de Jong op te roepen, daar Jerdy Schouten ontbreekt in de definitieve selectie. De bondscoach van het Nederlands elftal gaat daarnaast in op de vraag hoe hij aankijkt tegen Memphis Depay, die enigszins uit beeld is geraakt door zijn vertrek naar Corinthians.

''Nee, want ik heb Frenkie vorige week nog aan de lijn gehad'', antwoordt Koeman op de vraag van verslaggever Jeroen Stekelenburg of hij heeft overwogen om De Jong op te roepen als vervanger van Jerdy Schouten. ''Maar die is, met alle respect, nog ver weg.''

''Dat is te vroeg. Hij heeft één keer een kwartier gespeeld. En dat vond hij al heel spannend en zwaar. Volgens mij was het afgelopen weekend iets van tien minuten. Maar hij moet nog wel even spelen en ritme krijgen. En honderd procent fit zijn'', geeft Koeman mee aan de middenvelder van FC Barcelona.

Koeman krijgt vervolgens de vraag of hij Memphis afgelopen weekeinde aan het werk heeft gezien bij Corinthians. ''De eerste helft heb ik wel gezien. Maar het was laat en ik dacht: Ik ga mijn ogen sluiten. Maar ik vond het wel een leuke wedstrijd.''

Stekelenburg wil van de bondscoach weten wat de status is van Memphis bij Koeman. ''De status is dat hij meer moet spelen om in beeld te zijn. En fitter zijn. Ik was blij dat ik de volgende ochtend las dat hij 85 minuten had gespeeld.''

''Maar hij moet meer spelen, en goed spelen. En fit zijn'', krijgt Memphis graties advies van Koeman. Stekelenburg werpt daarna op dat de bondscoach afscheid heeft genomen van diverse internationals en voor een frisse wind rondom Oranje heeft gekozen. Een eventuele terugkeer van Memphis zou dat kunnen beïnvloeden.''

''Nee, dat geloof ik niet. Dat is voor mij geen reden om het niet te doen'', houdt Koeman de deur voor de aanvaller van Corinthians op een kier.