Ronald de Boer juicht komst Davy Klaassen naar Ajax toe, maar benoemt belangrijk minpunt

Ronald de Boer denkt dat Ajax er goed aan heeft gedaan om met Davy Klaassen in zee te gaan. In de studio van Ziggo Sport geeft de analyticus aan dat de middenvelder geen speler is die het grote verschil gaat maken, maar dat het wel iemand is die in een team goed kan functioneren.

Zondagmiddag meldde De Telegraaf al dat Ajax een mondeling akkoord heeft bereikt met Klaassen over een verbintenis tot het einde van huidig seizoen. De middenvelder, die na zijn vertrek bij Inter transfervrij was, trainde de afgelopen week al mee op De Toekomst.

De Boer denkt dat het een goed besluit is van trainer Francesco Farioli om Klaassen definitief bij de groep te halen. “Davy is een bekende van de club. Hij heeft bovendien meegetraind en op de training heeft hij dus een goede indruk achtergelaten. Het is ook geen jongen die stampij maakt als hij op de bank terechtkomt.”

“Hij gaat gewoon zijn stinkende best doen. Natuurlijk is hij topsporter en wil hij zoveel mogelijk spelen, maar hij beseft ook dat voetbal zijn passie is en nu een nieuwe kans krijgt. De trainer gaat hem gewoon een eerlijke kans geven, al weet hij nu ook dat hij waarschijnlijk nu eerst even de tweede viool gaat spelen. Het is wel een type dat nooit door de ondergrens gaat.”

“Hij heeft een bepaalde stabiele factor in zijn spel en dat heb je nodig als ploeg”, vervolgt De Boer. “Ik merk wel altijd: als een ploeg goed draait, dan heb je een hele goede aan Davy Klaassen. Maar vorig jaar had je bijvoorbeeld weinig aan Klaassen gehad.”

“Het is niet iemand die het grote verschil maakt. Het is een echte teamspeler. Nu wordt er bij Ajax wel als een team gespeeld en iedereen werkt keihard. En dat doet Davy ook, en daarom neemt Farioli hem erbij.”

“Hij heeft vaak genoeg laten zien dat hij voor Ajax van waarde kan zijn”, besluit de analist. “Dat heb je met Daley Blind ook gezien. Maar in de Nederlandse competitie is Davy Klaassen een hele goede speler om in je ploeg te hebben.”