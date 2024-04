Ronald de Boer hekelt ‘amateuristisch’ Man United en wijst op wissel van Ten Hag

Volgens Ronald de Boer is de voor Manchester United blamerende slotfase van het halvefinaleduel in de FA Cup tussen Manchester United en Coventry City in ieder geval deels te wijten aan Erik Ten Hag.

Manchester United gaf zondagmiddag op beschamende wijze een ruime 0-3 voorsprong weg tegen Coventry City. Ronald de Boer wijst na het verstrekken van de reguliere speeltijd met de beschuldigende vinger naar Ten Hag.

“Zó amateuristisch”, doelt De Boer op het optreden van de United-spelers. De analyticus kraakt vooral het wisselbeleid van Ten Hag. Volgens hem was het te nonchalant om de sleutelspelers als Kobbie Mainoo en Alejandro Garnacho voortijdig naar de kant te halen.

“Hij deed een soort feelgood-wissels, want hij wil iedereen tevreden houden", stelt De Boer, die de wissel van Christian Eriksen maar bovenal die van Antony als illustratief voorbeeld aanhaalt.

“En natuurlijk denk je ook: dat moet kunnen, maar in mijn ogen: Garnacho wisselen voor Antony, die laat trouwens ook helemaal niks zien… Dat wordt Ten Hag wel aangerekend", bereidt De Boer de voormalig Ajax-trainer alvast voor op de bakken met kritiek die hij vermoedelijk zal ontvangen in Engeland.

“Ik ben benieuwd hoe het af gaat lopen, maar ik houd mijn hart vast voor Erik", verwijst De Boer naar de wedstrijd, maar mogelijk ook naar de nabije toekomst van Ten Hag in Manchester.

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Manchester United, dat de tegenstander zeer verrassend helemaal terug liet komen. Na een doelpunt van Ellis Simms en een gelukkig doelpunt van Callum O'Hare stuurde Haji Wright Onana van elf meter de verkeerde kant op en voltooide daarmee de ongekende comeback van Coventry: 3-3.

