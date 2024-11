Ronald de Boer en Youri Mulder pakken speler van Ajax aan: 'Als een kleuter!'

Ronald de Boer en Youri Mulder zijn erg kritisch op het defensieve optreden van Ajax in het uitduel met Real Sociedad. De Basken waren in de Europa League met 2-0 te sterk voor de Amsterdammers, die met name in de tweede helft geen grip kregen op Takefusa Kubo. Voorafgaand aan de 1-0 van Ander Barrenetxea ging zeker één verdediger de mist in.

Ajax slaagde er donderdagavond niet in om het Nederlandse succes van Feyenoord en PSV een vervolg te geven. In het Europa League-duel met Real Sociedad vergat de ploeg van trainer Francesco Farioli zich te belonen en gingen de Amsterdammers onderuit door opwellingen van met name Kubo, die scoorde én een assist gaf.

Direct na afloop van de wedstrijd liet Jordan Henderson in gesprek met Ziggo Sport al weten dat het met name in verdedigend opzicht niet overhield de tweede helft, terwijl het Ajax in de eerste helft ontbrak aan scherpte en fortuin in de afronding.

Ook Mulder ziet in de studio van Ziggo Sport dat Ajax bij beide tegendoelpunten grote steken liet vallen. Met name Jorrel Hato wordt verantwoordelijk gehouden voor het eerste doelpunt van Real Sociedad. “Hato gaat als een kleuter het duel in! Moet je kijken hoe hij terugloopt. Je kan toch even sprinten, of niet?”

“Als je dan eerder in de aanval van Real Sociedad het duel aangaat, doe het dan niet zo”, vervolgt Mulder, die kijkt naar de beelden en net voor het eerste doelpunt een zwak moment van Hato aanhaalt.

De Boer sluit zich aan bij zijn collega, al vindt hij dat Hato ook zijn medespelers beter had moeten coachen. “Hij moet inschatten dat zijn maatje Fitz-Jim te laat is. Daarna moet hij zelf met de lopende man mee, in dit geval Kubo.”

Ook bij het tweede doelpunt ziet het analistenduo dat er te zwak verdedigd werd in het algemeen. “Ze gaven Kubo wel de kans om erdoor te komen. Niemand viel hem aan”, besluit De Boer.