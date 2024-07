Ronald de Boer baalt van keuze Farioli: ‘Met dat duo wordt Ajax geen kampioen’

Ronald de Boer heeft weinig vertrouwen in het defensieve duo Youri Baas-Josip Sutalo, zo maakt de analist duidelijk na afloop van het duel tussen Ajax en FK Vojvodina (1-0). De analyticus vindt dat het centrum van de Amsterdammers snelheid tekortkomt om het op te kunnen nemen tegen ‘zwaardere’ tegenstanders.

Ajax is begonnen aan het nieuwe seizoen met een nipte overwinning. De ploeg van kersvers trainer Francesco Farioli kwam thuis in de tweede voorronde van de Europa League niet overtuigend voor de dag tegen Vojvodina. Dankzij een late kopbal van invaller Branco van den Boomen werd wél gewonnen.

“Ik twijfel nog over de linksbackpositie. Jorrel Hato staat daar nu natuurlijk wel, maar is Hato niet een centrale verdediger?”, vraagt De Boer zich hardop af na afloop van de wedstrijd voor de camera van Ziggo Sport.

“Met de keuze voor Hato als linksback vind ik dat je veel vertrouwen in je buitenspelers moet hebben. Er moet dan dus continue dreiging zijn, zoals in het geval van bijvoorbeeld Lamine Yamal of Nico Williams, waardoor het niet nodig is dat de back er ook nog overheen gaat.”

“Maar dat gevoel heb ik met deze buitenspelers van Ajax niet. Ik vind Hato niet echt geschikt in de rol als linksback. Hij is nog geen moderne linksback. Ik vind hem verdedigend goed en centraal vind ik hem beter.”

Farioli koos ervoor om Youri Baas naast Josip Sutalo in het centrum te zetten, maar dat is volgens De Boer een ongelukkige combinatie die veel snelheid tekortkomt.

“Baas deed het meer dan behoorlijk. Tegen goede tegenstanders zul je straks zien dat Youri Baas geen absolute snelheid heeft. Met Hato heb je meer zekerheid omdat hij sneller is. Maar zoals Ajax speelt, met veel ruimte in de rug, dan kan je niet met Youri Baas en Josip Sutalo voor het kampioenschap van Nederland gaan”, aldus De Boer.

