Ron Jans heeft hele mooie woorden voor Anton Gaaei, die verbaast met zijn reactie

Anton Gaaei kan niet echt genieten van zijn wereldgoal tegen FC Utrecht. De Ajax-back haalde werkelijk fenomenaal uit, maar kon met zijn treffer niet voorkomen dat de Amsterdammers puntenverlies leden: 2-2.

Na afloop van de wedstrijd staat hij Cristian Willaert te woord voor de camera's van ESPN. De verslaggever zag FC Utrecht-trainer Ron Jans kort daarvoor in een onderonsje treden met de Deense vleugelverdediger van Ajax.

"Het mooie was, Ron Jans komt hier net langs en die zegt: waarom moest je dit tegen ons doen? Wat een schitterend doelpunt", zo herinnert de journalist Gaaei aan zijn kortstondige gesprekje met de 66-jarige oefenmeester.

"Of ik nog kan genieten van mijn goal? Dat is moeilijk als je de wedstrijd niet wint", antwoordt de 22-jarige verdediger. "Het is een raar gevoel dat ik nu heb. Uiteraard ben ik tevreden met mijn doelpunt en de negentig minuten, maar ik ben vooral teleurgesteld dat we niet hebben gewonnen."

"Ik heb een goed schot, dus als ik de kans krijg dan haal ik uit", vervolgt de vervanger van Devyne Rensch, bij wie er geen glimlach vanaf kon. "Het was een heel goed gevoel, maar het is anders als je niet de drie punten pakt."

Bij de analisten van ESPN is er dan verbazing over het interview van Gaaei. "Hij doet net alsof hij een pot aardappelen afrekent", stelt Jan Joost van Gangelen na het vraaggesprek. "Hij verblikt of verbloost niet."

Kees Kwakman werd ook verrast door de reactie van Gaaei. "Hij is natuurlijk teleurgesteld, maar na zo'n goal mag je wel even lachen hoor", vindt de analist. "Het is niet alsof je ze nou elke week zo erin schiet.