Romelu Lukaku kopt Napoli naar knappe uitzege en laat fans verder dromen van scudetto

Napoli heeft zaterdag in een doelpuntrijke wedstrijd afgerekend met Atalanta. De Napolitanen knokten zich terug van een achterstand en wonnen uiteindelijk met 2-3 in Bergamo. Matteo Politano, Scott McTominay en Romelu Lukaku verzorgden de treffers voor koploper Napoli, dat dankzij de zege nu zes punten meer heeft dan naaste achtervolger Inter. De Milanezen hebben nog twee duels tegoed. Atalanta volgt met hetzelfde aantal gespeelde wedstrijden als Napoli (21) op zeven punten van de koploper.

Aan de kant van Atalanta stond aanvoerder Marten de Roon uiteraard in de basis. De voormalig Oranje-international vormde het blok op het middenveld met Ederson. Spitsen Mateo Retegui en Ademola Lookman werden in hun rug gesteund door Lazar Samardzic. Bij Napoli stonden ex-Ajacieden David Neres en Stanislav Lobotka in de basis. Politano startte aan de rechterflank, terwijl Lukaku voor de treffers moest zorgen.

In de doelpuntrijke eerste helft werd de score geopend door Retegui. De Italiaans international kreeg de bal onder zich, maar wist met een verdekte knal schitterend raak te schieten in de bovenhoek: 1-0.

Napoli liet het daar bepaald niet bij zitten en kwam al snel op gelijke hoogte. Op een vrijwel identieke manier als Retegui schoot Politano shittrend raak in de bovenhoek. Met het verschil dat Retegui koos voor de korte hoek, en Politano voor de lange: 1-1.

Vijf minuten voor tijd kwam Napoli zelfs op voorsprong. David Neres gaf aan de zijlijn via een schitterende hakbal mee aan André-Frank Zambo Anguissa. De Kameroener sneed de zestien binnen, behield het overzicht en legde terug op McTominay, die met een bekeken schot de verre hoek vond: 1-2.

Vlak na rust was het weer de beurt aan Atalanta om te scoren. Lookman ontdeed zich met een fraaie beweging van Giovanni Di Lorenzo. De Nigeriaan stormde de zestien binnen, kreeg de bal met een klein gelukje voor zijn voeten en schoot laag raak in de verre hoek: 2-2.

Toch zou de wedstrijd in de slotfase in Napolitaans voordeel beslist worden. Zambo Anguissa leverde andermaal uitstekend werk en gaf precies op het juiste moment voor op Lukaku, die goed timede en kraak kopte: 2-3.