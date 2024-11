Romelu Lukaku bezorgt Napoli weer de koppositie in de Serie A

Napoli heeft de koppositie in de Serie A weer te pakken. In eigen huis werd het kwakkelende AS Roma met 1-0 opzij gezet. Romelu Lukaku opende kort na rust de score met een echte spitsengoal. Daar zou het uiteindelijk bij blijven. De ploeg van trainer Antonio Conte heeft nu één punt meer verzameld dan Atalanta, Inter en Fiorentina.

De eerste helft bevatte weinig momenten om van je stoel te springen. AS Roma kon geen echte kansen bij elkaar voetballen, terwijl Napoli het vooral moest hebben van de individuele kwaliteit van Kvhicha Kvaratskhelia.

Vlak voor rust kreeg de thuisploeg een aardige mogelijkheid, maar de meeverdedigende Stephan El Shaarawy zorgde er ternauwernood voor dat Kvaratskhelia niet kon afwerken.

Na de pauze werden de kansen iets groter. Lukaku kopte een voorzet van Kvaratskhelia in het zijnet, maar opende vlak daarna toch de score. Giovanni Di Lorenzo gaf de bal scherp voor, waarna Lukaku uit de rug van Mats Hummels ontsnapte en de bal binnen kon glijden: 1-0.

Roma kreeg zowaar ook een aantal grote mogelijkheden. Na goed terugleggen van Angeliño jaagde Tommaso Baldanzi de bal ver over het doel van Alex Meret. Even later kwam Napoli opnieuw met de schrik vrij, toen Artem Dovbyk een vrije trap van Angeliño vol op de bovenkant van de lat kopte.

Napoli zou de wedstrijd echter op de typische Conte-manier uitspelen. Roma gaf alles wat het waard was, maar kwam niet door de blauwe muur van Napoli-verdedigers. De ploeg van Claudio Ranieri blijft door de nederlaag op een twaalfde plek steken.