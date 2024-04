Romano meldt verrassende transfer: PSV'er vertrekt na dit seizoen naar Burnley

Shurandy Sambo gaat PSV verlaten. De vleugelverdediger is akkoord met Burnley over een transfer naar Engeland, zo schrijft de Italiaanse transfermarktexpert Fabrizio Romano vrijdagmiddag. PSV vangt geen transfersom voor Sambo, die in Eindhoven uit zijn contract loopt en voor vier jaar gaat tekenen bij de ploeg van Vincent Kompany.

Sambo kan dit seizoen niet bepaald rekenen op veel speeltijd bij PSV. Trainer Peter Bosz geeft op de backposities doorgaans de voorkeur aan Sergiño Dest en Jordan Teze. In augustus was de back dicht bij een transfer naar FC Twente, maar Sambo kiest dus voor een avontuur in Engeland.

Sambo, van origine een rechtervleugelverdediger, werd vorig seizoen al verhuurd aan Sparta Rotterdam. Op Het Kasteel maakte de 22-jarige rechtspoot een prima indruk, en derhalve ging de in Geldrop geboren back dit seizoen voor zijn kans onder een nieuwe trainer.

Sambo mocht in de Eredivisie tot dusverre negen keer opdraven van Bosz. Daarin sprokkelde hij net iets meer dan negentig minuten bij elkaar. Ter vergelijking: Sambo maakte dit seizoen - bij Jong PSV - meer minuten in de Keuken Kampioen Divisie: 148.

En dus neemt PSV in de zomer afscheid van de overbodige verdediger. De tweevoudig jeugdinternational levert de Eindhovenaren niets op, daar zijn contract op 30 juni van dit jaar afloopt.

Of Sambo volgend jaar echter ook in de Premier League speelt, is nog maar zeer de vraag. Burnley draait onder Kompany een zeer moeizaam seizoen op het hoogste niveau.

Vorig jaar leidde de Belg zijn ploeg nog overtuigend naar promotie, maar nu dreigt wederom een afdaling naar de Championship. The Clarets staan met negentien punten zes punten onder de degradatiestreep.

