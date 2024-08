'Roma akkoord met bod PSV op Zalewski; bal ligt nu bij speler'

AS Roma is akkoord met de transfersom die PSV wil neertellen voor Nicola Zalewski. Volgens Italiaanse media, waaronder Corriere dello Sport, beschouwen de Romeinen het bod van negen miljoen euro als hoog genoeg. De bal ligt nu bij Zalewski zelf, die nog zou twijfelen over een verhuizing naar Nederland.



Hoewel het Eindhovens Dagblad vrijdag uitpakte met het nieuws dat Renan Lodi (Al-Hilal) de nieuwe topkandidaat zou zijn om de linksbackpositie te versterken, werd zaterdagavond laat duidelijk dat PSV een bod bij Roma op alternatief Zalewski had neerlegd. Volgens transfermarktexpert Gianluca Di Marzio bedroeg dat bod negen miljoen: genoeg, zo blijkt nu.



Alleen Zalewski zelf moet de knoop nog doorhakken. De multifunctionele Pool krijgt genoeg speeltijd bij Roma en stond tijdens de seizoensouverture tegen Cagliari (0-0) nog 'gewoon' in de basis. Wel was dat als linksbuiten – niet als linksback, de positie waarop PSV hem vooral wil gebruiken.



Ondanks Zalewski's gewaardeerde status in Rome staan i Giallorossi niet onwelwillend tegenover een verkoop. Het contract van de 21-voudig Pools international loopt over een jaar af, en dit is het uitgelezen moment om nog wat aan hem te verdienen.



Op de linksbackpositie heeft Roma al een opvolger klaarstaan. Namelijk: Angeliño, die in het verleden nog de clubkleuren van PSV verdedigde.



Ook is het nog niet helemaal uitgevlakt dat PSV met Lodi in zee gaat. Lodi's club Al-Hilal zou dolgraag van de Braziliaan af willen, al is het maar op tijdelijke basis. Volgens ESPN-verslaggever Hans Kraay junior zijn de Arabieren zelfs bereid om mee te betalen aan Lodi's exorbitante salaris van 200.000 euro per week. Momenteel heeft PSV alleen Fredrik Oppegård als fitte optie op linksback.



In elk geval lijkt er nog een hoop te gebeuren in Eindhoven in de slotdagen van de transferperiode. Olivier Boscagli heeft zijn zinnen gezet op een vertrek, terwijl Jordan Teze al de overstap maakte naar AS Monaco. Ook Walter Benítez en Joël Drommel hebben hun vertrekwens ingediend, al hield die van eerstgenoemde vooral verband met interesse van Atlético Madrid. De Madrilenen lijken nu in zee te gaan met Atalanta-doelman Juan Musso, waardoor de kans op een langer verblijf van Benítez aanzienlijk is gestegen.