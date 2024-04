Roger Schmidt en Benfica balen van tiende treffer Aubameyang, maar winnen wel

Benfica heeft in de Europa League weten af te rekenen met Olympique Marseille. De ploeg uit Lissabon won in Estádio da Luz met 2-1 van de Fransen, die lange tijd niets in de melk te brokkelen hadden. Pierre-Emerick Aubameyang bezorgde Marseille toch nog een hoopvolle uitgangspositie, nadat Rafa Silva en Ángel Di María al hadden gescoord namens Benfica.

Trainer Roger Schmidt liet Orkun Kökçü op de bank beginnen. De voormalig aanvoerder van Feyenoord zag João Neves en Florentino de voorkeur krijgen als controlerende middenvelders. Rafa Silva was de nummer 10 en moest spits Casper Tengstedt zien te bereiken. Bij Marseille stond topscorer Aubameyang uiteraard in de basis. De Gabonees vormde de aanval met Faris Moumbagna en Amine Harit.

Benfica kwam na een kwartier spelen op voorsprong. Tengstedt gaf mee aan Rafa Silva, die opkeek en een gaatje vond in de korte hoek: 1-0. Een uitstekende start voor Benfica, dat daarvoor weinig te duchten had van Marseille en ook na de treffer de bovenliggende ploeg bleef. De gewenste grote kansen bleven echter enige tijd uit voor as Águias, ondanks dreigende momenten van João Neves en ex-Feyenoorder Fredrik Aursnes.

Vijf minuten voor rust kwam die grote kans er toch en liet David Neres na de tweede Portugese treffer te maken. Een vrije trap van Di María belandde via een gelukje voor de voeten van de Braziliaan, die alle tijd en ruimte had om tot een goed schot te komen. Dat viel echter tegen: de ex-Ajacied werkte de bal met binnenkant voet naast.

Benfica was ook na rust de beduidend betere partij. Nadat Di María eerst nog hoog over schoot, was het even later wel raak voor de Argentijnse clublegende van de Portugese topclub. Di María ontving een bal op maat van Neres en rondde met zijn favoriete linkerbeen af in de verre hoek. Zijn schot werd nog lichtjes getoucheerd, maar dat was voor Marseille net niet voldoende om de bal naast te zien gaan: 2-0.

L'OM viel tegen en veel verder dan een vrij kansloos schot van Iliman Ndiaye kwam het in eerste instantie niet. Aubameyang besloot het daarom zelf maar te doen en met succes. De Gabonees profiteerde van dramatisch verdedigend werk van António Silva en vond de verre hoek met binnenkant rechts: 2-1.

Het was alweer de tiende treffer van Aubameyang in de Europa League dit seizoen. Dichterbij zou Marseille niet meer komen, al biedt de treffer van topscorer Aubameyang voldoende perspectief voor de return.

