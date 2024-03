Rodrygo grijpt hoofdrol bij zege Real Madrid; Éder Militão na 232 dagen terug

Real Madrid koerst soepeltjes af op de Spaanse landstitel. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti was in het eigen Santiago Bernabéu veel te sterk voor Athletic Club, dat met zijn hoofd al bij de bekerfinale van volgende week leek te zijn. Rodrygo was de grote man aan de zijde van de Koninklijke. De Braziliaan was bij vlagen ongrijpbaar én tekende voor beide treffers: 2-0. Koploper Real Madrid staat, met acht duels te gaan, acht punten boven FC Barcelona en tie boven Girona.

Bij Real Madrid keerde Jude Bellingham terug van een schorsing. De Engelsman werd als valse nummer negen opgesteld en zag Rodrygo (rechts) en Brahim Díaz (links) aan zijn zijde staan. Vinícius Júnior ontbrak wegens een schorsing, terwijl Éder Militão zijn rentree in de wedstrijdselectie maakte na een zware knieblessure. Grote aderlating voor Athletic Club was het ontbreken van Nico Williams, die wegens een blessure verstek moest laten gaan. Álex Berenguer was zijn vervanger op de linkerflank.

Real Madrid kende een uitstekende start in Santiago Bernabéu. Rodrygo kreeg de bal aangespeeld van Brahim Díaz en ging vervolgens dribbelen. De Braziliaan ontdeed zich kinderlijk eenvoudig van meerdere verdedigers van Athletic Club en schoot met een geplaatst schot heerlijk binnen in de verre hoek: 1-0. Athletic Club probeerde het wel, maar veel konden de bezoekers niet uitrichten.

Op slag van rust had Real Madrid op 2-0 kunnen komen. Toni Kroos slingerde een hoekschop op het hoofd van Aurélien Tchouaméni, die zijn kopbal centimeters naast de paal van Athletic-goalie Julen Agirrezabala zag vliegen. Real Madrid was in die fase bij vlagen gevaarlijk en probeerde het ook onder meer via Federico Valverde, wiens schot niet het voor Real Madrid gewenste resultaat had.

Vlak na de onderbreking was Rodrygo maar weer eens ongrijpbaar voor de verdediging van Athletic Club. De Braziliaans international bezorgde de bal bij Brahim Díaz, wiens inzet op de paal belandde. Athletic Club, dat volgend weekend de Copa del Rey-finale speelt, leek met zijn gedachten al tegen de clash met RCD Mallorca te zijn. Desondanks kreeg Iñaki Williams een vrije schietkans. Uit een lastige hoek schoot de Ghanees tegen Andriy Lunin aan. Het was een van de weinige gevaarlijke momenten van de bezoekers.

Real Madrid bleef domineren in het eigen Bernabéu en kreeg via Brahim Díaz zijn volgende kans, maar de Marokkaans international wist niet af te ronden. Toch was er weinig aan de hand voor Real Madrid, dat bij vlagen speelde met de tegenstander uit Baskenland.

Een kwartier voor tijd maakte Rodrygo een einde aan alle onzekerheid. De vleugelflitser ontving de bal van Bellingham, kapte naar binnen en rondde in de korte hoek af: 2-0. Vlak voor tijd maakte Militão nog zijn rentree voor Real Madrid na een zware knieblessure, die hem liefst 232 dagen aan de kant hield.

