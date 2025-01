Rodri vindt Cristiano Ronaldo hypocriet na uitspraken over Ballon d'Or: 'Toen was hij het er wel mee eens'

Rodri heeft voor het eerst gereageerd op de uitspraken van Cristiano Ronaldo tijdens de Globe Soccer Awards van vorige week. De 39-jarige superster zei daar dat niet Rodri, maar Vinícius Júnior de Ballon d’Or had moeten winnen. De geblesseerde middenvelder (28) van Manchester City werd verrast door die uitspraken.

''Vinícius had de Ballon d'Or moeten winnen. Daar bestaat in mijn optiek geen enkele twijfel over. Hij scoorde nota bene in de Champions League-finale'', liet Ronaldo weten op de show rondom de uitreiking van diverse awards in Dubai.

''Het was gewoon niet eerlijk. Daarom hou ik ook zo van de Globe Soccer Awards. Hier verloopt alles eerlijk'', aldus de Portugese vedette, die werd uitgeroepen tot Beste Speler van het Midden-Oosten.

Rodri noemt de uitspraken van Ronaldo in gesprek met AS ‘een verrassing’. “Omdat hij als geen ander weet hoe deze prijs werkt en vooral hoe de winnaar wordt gekozen.”

“Dit jaar hebben de journalisten die stemmen besloten dat ik de Gouden Bal moest winnen. Waarschijnlijk waren het grotendeels dezelfde journalisten die er in het verleden voor stemden dat Ronaldo de prijs moest winnen. Ik kan me voorstellen dat hij het er toen wel mee eens was.”

Het winnen van de Ballon d’Or heeft het leven van Rodri op zijn kop gezet. “Het heeft alles veranderd. Veel dingen die ik eerst wel nog kon doen, gaan nu natuurlijk niet meer. Maar hé, daar is een goede reden voor.”

“Ik heb de filosofie dat je in het leven de dingen moet nemen zoals ze je gegeven worden. God heeft me gegeven wat hij me heeft gegeven en ik ben ontzettend dankbaar”, aldus de Spanjaard, die vorig seizoen het EK én de Premier League won. Rodri herstelt momenteel van een zware knieblessure die hij eind september opliep. De spelmaker komt dit seizoen niet meer in actie.