Rodri dreigt door overvolle speelkalender met drastische maatregel: 'We hebben geen andere optie'

Het duurt niet lang meer voordat voetballers gaan staken, zo denkt Manchester City-middenvelder Rodri. Door de overvolle speelkalender hebben de Spanjaard en zijn collega's geen andere keus, zo vertelt hij op een persmoment.

Manchester City krijgt woensdag Inter op bezoek in de voor de Engelsen eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen. In aanloop naar dat duel werd Rodri gevraagd over de speelkalender, die door de nieuwe Champions League-format nog voller is geraakt.

Bovendien begint aankomend weekend de FIFA Club World Cup, een nieuw in het leven geblazen toernooi waar ook Manchester City aan deelneemt. 32 teams doen dan een gooi naar die wereldbeker. Naast Manchester City doen ook Chelsea, Bayern München, Real Madrid, Borussia Dortmund, RB Salzburg, Juventus, Atlético Madrid, Porto, Benfica, Inter en Paris Saint-Germain mee.

De controleur van wereldklasse speelde dit seizoen nog niet voor de ploeg van Pep Guardiola. Na een lang seizoen, waarin Rodri op 14 juli nog de EK-finale speelde, heeft zijn lichaam rust nodig. Spelers van Manchester City kunnen, interlandverplichtingen meegenomen, maar liefst 85 (!) wedstrijden spelen dit seizoen.

Dat is veel te veel, vindt de Spanjaard. "Of staken een realistische optie is? Ik denk dat we daar dicht bij zijn", aldus de spelverdeler. "Dat is niet alleen mijn mening, maar de algemene opinie van alle voetballers. Als het zo blijft, komt er een moment dat we geen keuze meer hebben."

"Het baart ons zorgen, want wij zijn degenen die lijden", vervolgt de genomineerde voor de Ballon d'Or, die dan gevraagd wordt naar de perfecte hoeveelheid wedstrijden in een seizoen. "Ik weet het exacte cijfer niet. Maar uit mijn ervaring kan ik vertellen dat 60-70 wedstrijden niet goed is."

"Ergens tussen 40 en 50 wedstrijden is het aantal duels dat een speler op het hoogste niveau kan presteren. Daarna kelder je in niveau, want het is fysiek onmogelijk om dat niveau vast te houden."

"Dit jaar kan je 70-80 wedstrijden spelen, afhankelijk van hoe ver je komt in de competities", redeneert Rodri. "Dat is te veel. We moeten voor onszelf zorgen, want wij zijn de hoofdrolspelers van deze sport, business of hoe je het ook wil noemen."

"Niet alles is geld en marketing, het gaat ook om de kwaliteit van de show. En als ik niet moe ben, presteer ik beter. Als mensen een goede show willen zien, moeten de spelers meer rusten", besluit de 57-voudig international.