Roda kruipt laat door oog van de naald; Rijkhoff scoort andermaal bij Jong Ajax

Roda JC heeft vijrdagavond in extremis een zege in de Keuken Kampioen Divisie geboekt. De Kerkraders leken op weg naar een verrassende thuisnederlaag tegen FC Emmen, tot Alex Bangura en Teun Bijleveld vlak voor tijd nog doel troffen. Julian Rijkhoff was tegelijkertijd weer trefzeker namens Jong Ajax.

Roda JC Kerkrade - FC Emmen 3-2

Vlak voor rust kwam Roda in eigen huis op voorsprong. Arjen van der Heide was de gevierde man nadat hij via een Emmens been met het nodige geluk binnen wist te werken: 1-0. Met het ingaan van de blessuretijd bracht Mike te Wierik de stand op aangeven van Jeff Hardeveld plots weer in evenwicht: 1-1.

Vaclav Sejk schoot vroeg in de tweede helft namens de thuisploeg op de paal, waarna de rebound maar net naast ging. Het leek een dure misser te worden doordat Ben Scholte Emmen als invaller met een schot in het dak van het doel op 2-1 zette. De bezoekers waren daardoor op weg naar de eerste zege sinds 27 november, maar Bangura kon in blessuretijd vogelvrij de 2-2 binnenkoppen. Roda kroop zelfs nog helemaal door het oog van de naald doordat Bijleveld de Kerkraders met een volley de volle buit bezorgde: 3-2.

Helmond Sport - De Graafschap 3-1

De Graafschap brak de ban in Helmond na 18 minuten spelen. Simon Colyn scoorde, al kwam hij met zijn hoofd wel in botsing met doelman Robin Mantel. Desondanks kon de doelpuntenmaker de strijd hervatten. De thuisclub knokte zich terug en kon juichen toen Alvaro Marin Sesma de 1-1 tegen de touwen kopte. Helmond ging zelfs met een voorsprong rusten.

Doelman Thijs Jansen verscheen op de rand van zijn eigen zestien bij een door een ploeggenoot teruggekopte bal, maar durfde de bal niet in zijn handen te pakken. Zijn zachte kopbal was een prooi voor Marin Sesma, die de bal van net buiten het strafschopgebied over de terugsprintende Jansen in het doel lobte. Ralf Seuntjens had kort voor rust de 2-2 op zijn schoen, maar hij schoot recht op Mantel. De Graafschap zette alles op alles, maar wist niet te scoren. Het was juist Helmond dat ver in blessuretijd scoorde. Martijn Kaars tekende na slordig verdedigen voor de 3-1.

FC Dordrecht - VVV-Venlo 1-0

Dordrecht had in het eerste bedrijf de betere kansen. Ilias Sebaoui kreeg een enorme kans, terwijl Dylan Mbayo van dichtbij het zijnet trof. Direct na rust schoot Tim Receveur namensop de lat. Een voorsprong voor Dordrecht kon niet uitblijven en die kwam er uiteindelijk ook via Mathis Suray. VVV-Venlo moest een kwartier voor tijd vervolgens verder met tien man na twee snelle gele kaarten voor Roel Janssen. Na een stevige overtreding ging hij voor het eerst op de bon, waarna hij zijn tweede kreeg voor het duwen van zijn tegenstander.

SC Cambuur - Jong FC Utrecht 2-4

Een waar doelpuntenfestijn in Leeuwarden vrijdagavond. Cambuur startte nog voortvarend en kwam op 1-0 dankzij een fraaie volley van Jeremy van Mullem. Jong FC Utrecht rechtte de rug en kwam in de slotminuut van de eerste helft op gelijke hoogte. Jesse van de Haar bracht het doelpunt van de bezoekers op zijn naam.

Het beloftenteam van Utrecht nam in de beginfase van de tweede helft een voorschot op de overwinning. Adrian Blake tekende in de 50ste minuut voor de 1-2 en Van de Haar verdubbelde zijn aantal doelpunten van de avond slechts zes minuten later. Het werd spannend in de slotfase toen Milan Smit raak schoot voor de halve finalist in de TOTO KNVB Beker. Die spanning was een minuut later alweer verdwenen toen Lynden Edhart de marge voor Jong FC Utrecht weer op twee bracht. Een pijnlijke avond derhalve voor Henk de Jong en zijn manschappen.

Telstar - NAC Breda 1-1

De Velsenaren kenden in eigen huis een uitstekende start, want binnen acht minuten kon Danny Bakker bij de tweede paal op aangeven van Tom Overtoom binnentikken. NAC zette daar niet heel veel tegenover, al was Elías Már Ómarsson wel dicht bij de gelijkmaker. Een kwartier voor tijd kwamen de Bredanaars alsnog langszij. Tom Boere kreeg de bal op een presenteerblaadje van Aimé Omgba.

TOP Oss - Jong Ajax 2-1

Halverwege de eerste helft kwam TOP Oss op voorsprong. Nadat Jong Ajax een vrije trap niet helemaal goed wist weg te werken, schoot Arthur Allemeersch hard en hoog binnen: 1-0. Op slag van rust slaagden de Ossenaren erin om de marge te verdubbelen. Weer was het Allemeersch, die ditmaal met het hoofd het net vond: 2-0. Vroeg in de tweede helft bracht Jong Ajax de spanning in de wedstrijd terug. Het was Julian Rijkhoff die een voorzet van Nassef Chourak tegen de touwen kopte: 2-1.

FC Den Bosch - Jong AZ 0-0

De Alkmaarse bezoekers kregen in de tweede helft de uitgelezen kans om op voorsprong te komen na een overtreding van Teun van Grunsven. Ricuenio Kewal ging achter de bal staan, maar moest toezien hoe Krisztián Hegyi namens Den Bosch redding wist te brengen.