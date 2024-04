Roda JC profiteert optimaal van gelijkspel FC Groningen en is dicht bij promotie

Roda JC Kerkrade heeft uitstekende zaken gedaan in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Bas Sibum won in eigen huis de Limburgse derby van VVV-Venlo (2-1) en staat dankzij die zege steviger op de tweede plaats. FC Groningen won eerder op de dag niet van NAC Breda (1-1), waardoor het gat tussen beide clubs nu drie punten bedraagt. VVV staat twaalfde.

Roda greep vanaf het begin het initiatief in de Limburgse derby en werd met name uit hoekschoppen gevaarlijk. Zo kreeg Nils Röseler een vrije kopkans, die hij niet wist te benutten. Hij kopte net over. VVV had tot de twintigste minuut niets in de melk te brokkelen, maar kwam plots zeer dicht bij de voorsprong. Een snoeihard schot van Michail Kosidis spatte uiteen op de paal.

Vlak voor het half uur leek een aanval van Roda niets op te leveren. De afvallende bal kwam echter terecht voor de linker van Joey Müller, die vanaf een meter of twintig raak schoot. Het was alweer de vijfde wedstrijd op rij dat Roda van buiten de zestien doel wist te treffen: 1-0.

Vlak voor rust kwam VVV dicht bij de gelijkmaker via Elias Sierra. Hij kreeg een opgelegde kans nadat Roda-doelman Calvin Raatsie vol onder een voorzet dook en moest toezien hoe de bal bij Sierra terechtkwam. Hij dacht te kunnen scoren, maar kwam bedrogen uit toen een verdediger van Roda op de doellijn redde.

Na rust verscheen VVV opnieuw meerdere malen voor het doel van Raatsie. De goalie zag dat een voorzet van Magnus Kaastrup maar net over Kosidis heen vloog. De kans was daarmee niet verkeken, daar de bal bij de tweede paal terechtkwam bij Thijme Verheijen. Daar leek hij niet op te rekenen: zijn kopbal vloog over.

Ook Roda bleef regelmatig gevaarlijk. Zo belandde een prachtige voorzet van Walid Ould-Chikh bij de tweede paal, waar Boyd Reith een enorme kans verkwanselde door over te schieten. Gezien de minimale marge bleef de wedstrijd lange tijd spannend, mar dat veranderde in minuut 71, toen Reith bij de tweede paal binnentikte: 2-0.

In blessuretijd werd het weer even spannend, toen Martijn Berden afrondde en de 2-1 op het scorebord zette. Het mocht echter niet baten voor VVV, dat moest toezien hoe zijn provinciegenoot won en een stap dichter bij de Eredivisie is gekomen.

