Roda-doelman Koen Bucker grijpt diep in blessuretijd heldenrol tegen VVV-Venlo

Roda JC Kerkrade heeft extremis een punt overgehouden aan de Limburgse derby tegen VVV-Venlo. In De Koel leken de Venlonaren dankzij een beauty van Tim Braem met 1-0 te winnen, totdat het in minuut 97 alsnog misging. Roda-goalie Koen Bucker ging mee naar voren bij een vrije trap, bracht de bal de zestien in en zag Jay Kruiver afronden: 1-1.

Bijzonderheden

Braem opende de score via een heerlijk schot in de bovenhoek. Roda probeerde zich terug te vechten in de wedstrijd, maar liet de nodige kansen liggen. Spits Tiago Çukur liet eerst na goed voorbereiding werd van Arjen van der Heide te bekronen en kopte even later over uit een hoekschop.

Eerste Divisie Helmond Sport HEL 2024-08-30T18:00:00.000Z 20:00 VVV-Venlo VEN

Eerste Divisie Roda JC ROD 2024-09-01T14:45:00.000Z 16:45 De Graafschap GRA

Ook na rust kwam Roda meer dan eens dicht bij de gelijkmaker. Zo schoot Brian Koglin net naast en overkwam dat Çukur vlak daarna ook. Diep in blessuretijd was het alsnog raak. Doelman Bucker ging mee naar voren en kreeg zijn voet tegen de bal na een afgeslagen vrije trap. Kruiver verlengde de pass van Bucker en bezorgde Roda zo een punt: 1-1.

VVV en Roda zijn na drie speelrondes nog altijd puntloos. Beide ploegen speelden tweemaal gelijk en verloren eenmaal.