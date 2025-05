Robin van Persie reageert met één woord op duidelijke vraag over Feyenoord-aanwinst Sem Steijn

Robin van Persie is vrijdagmiddag voor het eerst ingegaan op de transfer van Sem Steijn naar Feyenoord. De 23-jarige middenvelder komt voor een recordbedrag over van FC Twente en moet voor doelpunten gaan zorgen in De Kuip.

“Jullie eerste aanwinst voor volgend seizoen is binnen”, begint ESPN-verslaggever Sinclair Bischop. “Nu kan je er eindelijk over praten. Waarom wilden jullie Steijn zo graag naar Feyenoord halen?”

“Doelpunten”, reageert Van Persie. “Alleen dat?”, vraagt Bischop. Van Persie lachend: “Onder andere. Steijn is een type speler dat, denken wij, bij ons past. In zijn manier van spelen. Ook als je kijkt naar de overige spelers die op die positie kunnen spelen, brengt Steijn iets specifieks en een andere stijl dan de jongens die we al hebben.”

De komst van Steijn heeft geen consequenties voor Antoni Milambo, vertelt Van Persie. De jeugdexponent staat in de belangstelling van Brentford. “Antoni kan op 10 spelen, maar het zou me ook niet verbazen als hij op 8 terechtkomt in de toekomst. Dat heeft voor hem geen gevolgen.”

Van Persie denkt dat Steijn even de tijd nodig zal hebben. “Zoals iedere speler heeft hij wellicht wat tijd nodig om zich aan te passen aan onze manier van spelen. Dat is iets anders dan bij FC Twente. Dat zal wat tijd nodig hebben, maar dat komt zeker wel goed, denk ik.”

Feyenoord slaat met de komst van Steijn al vroeg een slag op de transfermarkt. Dat is de laatste jaren weleens anders geweest. “Dat gaat niet bij iedere speler, want elke speler heeft zijn eigen verhaal”, zegt Van Persie over de vroege zomertransfer.

“Het moet passen, de timing moet goed zijn, clubs moeten meewerken daarin... Als het ook maar even kan, willen we wel vroeg handelen. Hoe eerder we samenwerken, hoe eerder het proces kan beginnen en hoe beter dat dat is. Als het kan, pakken we die kans”, aldus de oefenmeester.