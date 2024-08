Robin van Persie boekt op overtuigende wijze eerste zege als trainer van sc Heerenveen

SC Heerenveen heeft de eerste zege onder Robin van Persie te pakken. In het eigen Abe Lenstra Stadion waren de Friezen met 4-0 te sterk voor NAC Breda. Simon Olsson, Luuk Brouwers en Ion Nicolaescu (tweemaal) tekenden voor de treffers.

Heerenveen verloor in de eerste speelronde van het nieuwe Eredivisie-seizoen nipt van Ajax (1-0), en kwam vervolgens thuis tegen FC Utrecht niet verder dan 1-1. De wedstrijd tegen FC Twente werd uitgesteld zodat de Tukkers rust konden krijgen voor een eventueel Europees duel.

Tegen nummer veertien NAC, dat dit seizoen tot dusver alleen van Ajax won, wilde Heerenveen de eerste driepunter van het seizoen binnenhalen. Het was echter NAC dat de eerste twee kansen kreeg. Beide inzetten van Raul Paula gingen echter naast.

Na ruim een half uur spelen was ook Heerenveen voor het eerst dicht bij de openingstreffer. Ilias Sebaoui raakte de binnenkant van de paal. Aan de andere kant van het veld voorkwam Mickey van der Hart met een fraaie redding een goal van Kacper Kostorz.

Vroeg in de tweede helft was het dan eindelijk raak, en het was Heerenveen dat de goal mocht vieren. Olsson kreeg de bal aan de rand van het strafschopgebied van Sam Kersten en besloot in één keer te schieten: 1-0. En toen ging het ineens snel, want drie minuten later belandde een lange inworp uiteindelijk voor de voeten van Brouwers. Hij tekende van dichtbij voor de 2-0.

Nadat Jan van den Bergh namens NAC de paal had geraakt, gooide Nicolaescu het duel na een goede actie in het slot: 3-0. Na breed leggen van Ché Nunnely zorgde de Moldavische invaller ook nog voor de 4-0 eindstand.

Door de zege klimt Heerenveen naar de tiende plek in de Eredivisie. NAC blijft vooralsnog op de twaalfde plaats staan.