Robin van Persie haalt dag voor Feyenoord-FC Groningen opgelucht adem: 'Hij is er bij'

Robin van Persie bereidt zich met Feyenoord voor op de thuiswedstrijd tegen FC Groningen van woensdag. De hoofdtrainer van de Rotterdammers heeft inmiddels een knoop doorgehakt wat betreft de inzetbaarheid van Ayase Ueda. De spits ontbrak zondag tegen Go Ahead Eagles (3-2) vanwege blessureleed.

''Ik heb net bericht gekregen. En ik heb hem uiteraard vanochtend zien trainen. En dat zag er goed uit. Dus Ayase is er morgen (woensdag, red.) bij. Dus dat is het positieve nieuws'', deelt Van Persie goed nieuws over de Japanse aanvaller van Feyenoord in gesprek met Feyenoord TV.

Van Persie bespreekt ook gelijk de andere blessure en- twijfelgevallen in zijn selectie. ''Ramiz Zerrouki zat in de vorige wedstrijd tegen Go Ahead Eagles al in de selectie. Die heeft weer een aantal goede trainingen gehad en een stapje gemaakt in zijn herstel'' Zerrouki bleef zondag overigens 90 minuten op de bank in De Kuip.

De trainer van Feyenoord is verder positief gestemd over zijn elftal, en dan met name de voorhoede. ''Het is mooi dat Aymen Sliti kan leren van Igor Paixão. En aan de andere kant leren ze van elkaar. Met Ibrahim Osman en Anis Hadj Moussa natuurlijk.''

''Dat is voor ons belangrijk als club. Hoe we graag willen spelen. Afgelopen weekend, en ook de wedstrijd tegen FC Twente, was heel goed zichtbaar waarom dat zo belangrijk is'', aldus Van Persie, die ook inzoomt op FC Groningen, de opponent van woensdag.

''Ze zitten in een goede flow. Van plekje vijftien, zestien zijn ze echt omhoog gegaan. Ze krijgen weinig goals tegen en hebben voorin spelers lopen met een longinhoud van drie. Die blijven maar rennen. Dat is echt een wapen, verdedigend en aanvallend.''

''En je ziet duidelijk een patroon in hun manier van spelen. Ze zijn ook goed op de counter. Dus het is een gevaarlijke ploeg'', waarschuwt Van Persie zijn spelers voor onderschatting van de Groningers.