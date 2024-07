Robin van Persie geniet van ‘Kanté’ bij sc Heerenveen: ‘Dit is een topper’

Amara Condé laat een uitstekende indruk achter tijdens zijn eerste weken bij sc Heerenveen, zo blijkt uit een interview van nieuwbakken trainer Robin van Persie met Omrop Fryslân. De 27-jarige middenvelder werd deze zomer overgenomen van 1. FC Magdeburg.

Van Persie was al snel onder de indruk van Condé. “Op basis van de beelden waren we het allemaal heel snel eens: dit is een topper, het zou heel mooi zijn als die snel bij ons kan aansluiten. Het was één van de spelers waarvan we heel snel zeiden: ja!”

“Als je ziet hoe hij beweegt, hoe hij keuzes maakt aan de bal en hoe hij met lef doordekt. Hij is technisch goed, tactisch sterk en een leiderstype. Dat zijn heel veel plusjes, dus we dachten al snel: als-ie komt, zou dat heel mooi zijn”, vertelt Van Persie over Condés kwaliteiten.

Journalist Roelof de Vries vergelijkt Condé met N’Golo Kanté, middenvelder van het Franse elftal. Van Persie reageert op die vergelijking. “Dat vind ik altijd moeilijk. Nou ja, Als je dan iemand moet noemen, dan is Kanté wel zo'n type speler waar hij mee te vergelijken is. Maar ik moet zeggen dat ik niet zo van die vergelijkingen houd.”

De Vries sprak ook met Condé zelf. “Ik ben niet zo groot en breed, maar ik ben graag de connectie tussen de verdediging en de aanval. Ik zorg er graag voor dat andere spelers goed uit de verf komen”, aldus de voormalig Duitse jeugdinternational.

Heerenveen maakte zo’n 500.000 euro over om Magdeburg te beroven van haar aanvoerder. Condé speelde de afgelopen jaren liefst 103 wedstrijden namens de Duitse club, waarin hij goed was voor 9 doelpunten en 12 assists.

