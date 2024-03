Roberto De Zerbi voert gesprek met grootmacht: flinke concurrentie voor Barça

Roberto De Zerbi heeft onlangs met Bayern München gesproken. Dat meldt Bild. De 44-jarige manager van Brighton & Hove Albion is één van de kandidaten om de in de zomer vertrekkende Thomas Tuchel op te volgen in de Allianz Arena. De Zerbi zou gevleid zijn door de interesse van der Rekordmeister, maar houdt vooralsnog al zijn opties open.

De Italiaanse manager van the Seagulls maakt al tijden indruk aan de zuidkust van Engeland. De Zerbi volgde in september 2022 Graham Potter op bij Brighton en pakte in zijn eerste seizoen in de Premier League direct de zesde plaats, wat goed is voor Europa League-voetbal.

Brighton, dat Ajax in de groepsfase twee keer versloeg (2-0 en 0-2), werd in de achtste finale uitgeschakeld door AS Roma (4-1 over twee wedstrijden). In de competitie bezet de ploeg van De Zerbi momenteel de achtste plaats, op vijf punten achterstand van nummer zes Manchester United.

Bij Bayern zou De Zerbi de opvolger worden van Tuchel, die eind februari in samenspraak met de club besloot om na dit seizoen te vertrekken uit Beieren. De Duitser wordt verantwoordelijk gehouden voor het moeizame seizoen van der Rekordmeister, dat de landstitel in de Bundesliga zeer waarschijnlijk moet laten aan het Bayer Leverkusen van succestrainer Xabi Alonso. Laatstgenoemde staat overigens ook in de concrete interesse van Bayern.

Ook Barça hengelt naar de diensten van De Zerbi

Het is niet gek dat De Zerbi voorlopig zijn opties openhoudt, daar hij ook in de nadrukkelijke belangstelling zou staan van FC Barcelona . De Catalanen moeten, net als Bayern, aan het einde van het seizoen op zoek naar een nieuwe trainer nadat Xavi bekendmaakte in de zomer de deur achter zich dicht te trekken in Barcelona.

AS beweerde ruim een maand geleden nog dat De Zerbi de belangrijkste kandidaat is om Xavi op te volgen. Volgens hetzelfde medium heeft Brighton een prijskaartje van tien miljoen euro om de nek van de manager gehangen. Dat is Barça vooralsnog te gortig.

De Zerbi wordt onder meer geroemd om zijn oog voor talentontwikkeling. Zo drong hij afgelopen zomer bij de clubleiding van Brighton aan op de komst van Ansu Fati, die bij Barcelona niet verzekerd was van een basisplaats.

