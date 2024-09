Robert Lewandowski breekt record en zorgt dat FC Barcelona foutloos blijft in LaLiga

FC Barcelona heeft ook de zevende LaLiga-wedstrijd van dit seizoen weten te winnen. In eigen huis was de ploeg van trainer Hansi Flick nipt te sterk voor Getafe: 1-0. Het enige doelpunt kwam op naam van Robert Lewandowski. Barcelona gaat nu met 21 punten uit 7 duels overtuigend aan kop in LaLiga. Getafe staat voorlopig slechts negentiende.

De spelers van Barcelona betraden het veld in speciale shirts, om Marc-André ter Stegen een hart onder de riem te steken. De Duitse doelman raakte afgelopen weekend zwaar geblesseerd aan zijn knie, en moet maandenlang revalideren.

Woensdag werd bekend dat Barcelona Wojciech Szczesny, die deze zomer eigenlijk was gestopt, op korte termijn vast gaat leggen om Ter Stegen de rest van dit seizoen te vervangen. Tegen Getafe mocht Iñaki Peña het echter nog laten zien onder de lat.

Getafe begon prima, en was al vroeg dicht bij de openingstreffer via Carles Pérez. Zijn kopbal werd echter net voor de lijn gestopt door Peña. Daarna nam Barcelona steeds meer het heft in handen.

Dat leverde na een kleine twintig minuten de 1-0 op. Een voorzet van Jules Koundé werd niet goed verwerkt door doelman David Soria, die de bal niet wist te vangen. Lewandowski stond vervolgens klaar om de 1-0 binnen te schieten. Het was zijn 49ste LaLiga-goal, en daarmee is hij nu de vaakst scorende Pool in de geschiedenis van de Spaanse competitie.

In het vervolg van de eerste helft was Barça meermaals dicht bij de tweede treffer. Zo schoot Lamine Yamal over en bracht Soria redding op een inzet van Lewandowski, na een goede steekpass van Raphinha. Lewandowski scoorde overigens nog wel een keer, maar die goal werd afgekeurd wegens buitenspel.

Ook na de rust bleef Barcelona dreigend. Soria wist onder meer Yamal en Raphinha echter knap van scoren af te houden, en Yamal raakte ook nog de lat. Uiteindelijk bleek dat ene doelpunt van Lewandowski genoeg voor de zevende competitiezege van het seizoen.