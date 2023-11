Rob Jansen boos om ontslag van voetbalicoon: ‘Die club moet zich diep schamen!’

Maandag, 13 november 2023 om 19:31 • Jeroen van Poppel

Rob Jansen haalt in zijn eigen podcast KieftJansenEgmondGijp verwoestend uit naar ADO Den Haag. De club is van plan om ondanks een doorlopend contract afscheid te nemen van Lex Schoenmaker, maar Jansen probeert daar uit alle macht een stokje voor te steken. "Hoe haal je het in je hoofd? Om zo iemand, met zo'n staat van dienst voor je club, die voor een armzalig salaris werkt, zoveel verdriet te bezorgen?", foetert Jansen in de podcast.

De 76-jarige Schoenmaker is een geboren Hagenees, die als linksbuiten jarenlang in het eerste van ADO speelde. Na zijn actieve carrière bekleedde Schoenmaker allerlei functies bij de club, waaronder (verdeeld over meerdere periodes) die van hoofdtrainer. Momenteel staat hij als ambassadeur van de club onder contract.

"Lex Schoenmaker is een beetje de laatste ADO-icoon uit zijn leeftijdscategorie die nog in dienst is bij die club", zegt Jansen. "Clubs houden normaal gesproken uit respect zulke namen altijd bij zich. Die mensen worden ouder, maar dat maakt niet uit, die mensen blijven voor altijd verbonden aan de club."

ADO wil daar bij Schoenmaker opmerkelijk genoeg verandering in brengen. "Lex Schoenmaker krijgt daar een heel klein salaris voor bij ADO, echt een heel klein salaris. Maar ADO heeft in al zijn wijsheid besloten dat ze eigenlijk wel van Lex Schoenmaker af willen. Ze zeggen eigenlijk: 'Je hebt nog een doorlopend contract, maar wat moeten we met je?'"

Jansen laat dat niet zomaar gebeuren. "Dat heb ik persoonlijk op me genomen om dat te herstellen. Ik heb gezegd: 'Dat gaat niet gebeuren.'" De bekende zaakwaarnemer is momenteel zelf op Curaçao. "Mensen van mijn kantoor Wasserman gaan zorgen dat dit niet gebeurt. Ik denk dat het ook verstandig is dat ik het zelf niet afhandel." Jansen is als geboren Hagenees emotioneel verbonden aan ADO.

Volgens de voetbalmakelaar speelt algemeen directrice Natascha van Grinsven van ADO een kwalijke rol in de zaak. "Dan denk ik ook bij die directeur van zo'n club, een dame in dit geval: hoe haal je het in je hoofd om dit te doen?"

Voor Schoenmaker viel de mededeling van ADO rauw op zijn dak. "Hoe haal je het in je hoofd om zo iemand, die voor een armzalig salaris werkt, zoveel verdriet te bezorgen door te zeggen: 'We zien je niet zoveel, wat moeten we eigenlijk met je?' Dan heb je het totaal niet begrepen."

Jansen had gehoopt dat Joris Mathijsen, technisch directeur bij ADO, voor Schoenmaker in de bres zou springen. "Ik vind het jammer dat Mathijsen als technisch directeur niks doet. Die zit daar gewoon naast. Dan denk ik: Joris, kom op man, je bent zelf een grote voetballer geweest. Je kunt toch zeggen: 'Dit kan helemaal niet?'"