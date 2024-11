RKC Waalwijk verslaat pover Almere City FC in de mist en weet eindelijk wat winnen is

Hekkensluiter RKC Waalwijk heeft zondag in de elfde speelronde van dit seizoen dan eindelijk voor het eerst gewonnen in de Eredivisie. Trainer Henk Fraser zag zijn elftal sterk opereren en verdiend met 2-0 winnen van nummer zeventien Almere City FC. RKC, dat voor het laatst won in de Eredivisie op 5 mei, staat nu op vier punten en heeft het gat op de concurrent uit Almere verkleind tot slechts twee punten.

In een zeer mistig Waalwijk hielden de laagvliegers elkaar redelijk in balans in de openingsfase. Er was tegenslag voor RKC: Juan Familia-Castillo raakte geblesseerd en moest worden vervangen door Luuk Wouters. De eerste kans van de eerste helft kwam pas na 22 minuten, toen Richonell Margaret het voor RKC probeerde in de korte hoek. Ondertussen werd het steeds mistiger en overlegde de KNVB achter de schermen of er niet gestaakt moest gaan worden.

Ondertussen werd steeds duidelijker dat RKC en Almere vooral niet op achterstand wilden komen in de degradatiekraker. Een 0-0 ruststand leek logisch, maar daar stak Richard van der Venne een stokje voor. De middenvelder vond met een bekeken schot de verre hoek na goed voorbereidend werk van Silvester van de Water: 1-0. Een flinke opsteker dus voor RKC zo kort voor het rustsignaal.

RKC rook bloed en ging na rust vol voor de tweede treffer. Almere City kwam goed weg toen Van der Water met links de bal maar net langs het doel krulde. Hedwiges Maduro wisselde er ondertussen op los bij de bezoekers, maar daar ging Almere City niet direct beter van spelen. Het was juist RKC dat op 2-0 kwam in de 58ste minuut. Van de Water liet doelman Nordin Bakker kansloos met een hoge volley, al was dat vanwege de dichte mist slecht zichtbaar.

Een geweldige boost voor RKC en een flinke dreun voor Almere na bijna een uur spelen in Waalwijk. Het was voor Van de Water overigens zijn tweede goal in drie Eredivisie-wedstrijden. Daarvoor scoorde de vleugelaanvaller twee keer in 47 competitiewedstrijden. Aan de hand van de uitblinkende buitenspeler begon RKC met het nodige zelfvertrouwen aan het laatste halfuur.

Van de Water bleef de meest bedrijvige aanvaller van RKC, al moest de aanvaller ruim een kwartier voor het einde naar de kant vanwege een lichte blessure. Ondertussen bedacht Maduro aan de zijlijn wat hij nog kon doen om de wedstrijd weer spannend te maken. Almere City werd maar mondjesmaat gevaarlijk en zag de tijd ondertussen wegtikken in Waalwijk.

RKC hield relatief makkelijk stand in de dichte mist en trok de eerste overwinning van dit Eredivisie-seizoen over de streep. Aan de andere kant zijn er na de nederlaag in het staartduel de nodige kopzorgen voor Maduro, die zijn ploeg afgelopen woensdag in de TOTO KNVB Beker met 3-0 zag afgaan tegen de amateurs van Quick Boys en nu weer een dreun incasseert.